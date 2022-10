Vainqueur du Canadien Vasek Pospisil en deux manches (7−6 (3), 6–3), le Serbe a tenu à expli­quer en confé­rence de presse pour­quoi ce match était aussi spécial.

« Quel grand match, quel grand combat, quelle grande atmo­sphère. Le public a contribué au match en créant une excel­lente ambiance. Vasek est l’un de mes meilleurs amis sur le circuit. Nous nous connais­sons depuis plusieurs années, et ce n’est pas facile d’af­fronter quel­qu’un que vous aimez et respectez autant, mais nous sommes tous deux des compé­ti­teurs et des profes­sion­nels et, comme vous avez pu le voir, nous avons tous deux mis le paquet pour ce match. Je pense que le niveau du tennis était très élevé, surtout à la fin du premier set et tout au long du deuxième set, et ce de la part des deux joueurs » a commenté le Serbe.

Il affron­tera ce jour en demi‐finale le Russe Safiullin, vain­queur facile de Rinderknech (6−4, 6–1).