Lors sa demi‐finale et notam­ment dans la seconde manche, le Serbe a du se faire violence pour venir à bout du Russe Safiullin. Ce sursaut il le doit surtout à son tempé­ra­ment lié à ses origines comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« Il y avait pas mal d’émo­tions et de tension au deuxième set. On ne peut pas toujours rester calme, surtout avec ma menta­lité de « fou serbe ». Parfois, ça m’aide à me réveiller. Parfois, ça joue contre moi. Je dois gérer mes émotions au quoti­dien. On ne se sent pas toujours bien, mais il faut donner son maximum du moment »

En finale, le Serbe affron­tera donc Cilic vain­queur de Lestienne. Les deux hommes se sont joués 20 fois, Nole mène 18 à 2.