Novak Djokovic a connu une année mouve­mentée et son calen­drier n’a cessé d’être boule­versé. Absent en Australie, interdit de voyager chez « l’Oncle Sam », le Serbe a du changer ses habi­tudes pour pouvoir jouer. On rappelle qu’il n’a disputé seule­ment sept tour­nois cette année pour l’ins­tant. Arrivé en Israël, il a d’abord apporté des préci­sions concer­nant sa bles­sure au poignet.

« Je me suis entraîné pendant près de deux heures et tout s’est bien passé. Je me sens bien. Heureux que la mini‐blessure soit main­te­nant derrière moi même si je touche du bois » a déclaré le Serbe avant de préciser pour­quoi il est venu en Isräel.

« Je m’étais engagé à jouer la Laver Cup à Londres, et je voulais enchaîner trois semaines de jeu d’af­filée, donc Tel Aviv était un endroit idéal pour moi. De plus, je n’étais pas venu ici depuis long­temps et ma dernière visite a été une expé­rience fantas­tique. J’ai travaillé avec des Israéliens ces dernières années, mon prépa­ra­teur physique ou mon manager, au final je me suis toujours senti le bien­venu ici » a expliqué Novak Djokovic.

Le numéro sept mondial rentrera en lice ce jeudi face au vain­queur de l’af­fron­te­ment entre Thiago Monteiro et Pablo Andujar.