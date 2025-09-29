Tombeur de Casper Ruud en trois sets à Tokyo, Carlos Alcaraz s’est qualifié pour sa neuvième finale d’affilée.

Sur les traces du Big 3, l’Espagnol égale dans le domaine son compa­triote Rafael Nadal mais a encore du chemin à parcourir pour égaler le record de Novak Djokovic et Roger Federer (17 finales consécutives).

Más finales conse­cu­tivas desde 1990. 🔝



1️⃣7️⃣ Novak Djokovic

1️⃣7️⃣ Roger Federer

9️⃣ Rafael Nadal

9️⃣ CARLOS ALCARAZ pic.twitter.com/7475wiqzFX — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 29, 2025

En finale de l’ATP 500 japo­nais, où il visera un 24e titre en carrière à seule­ment 22 ans, Alcaraz affron­tera Taylor Fritz.