9 finales d’af­filée pour Alcaraz, la compa­raison avec Federer, Nadal et Djokovic

Baptiste Mulatier
Tombeur de Casper Ruud en trois sets à Tokyo, Carlos Alcaraz s’est qualifié pour sa neuvième finale d’affilée. 

Sur les traces du Big 3, l’Espagnol égale dans le domaine son compa­triote Rafael Nadal mais a encore du chemin à parcourir pour égaler le record de Novak Djokovic et Roger Federer (17 finales consécutives). 

En finale de l’ATP 500 japo­nais, où il visera un 24e titre en carrière à seule­ment 22 ans, Alcaraz affron­tera Taylor Fritz. 

Publié le lundi 29 septembre 2025 à 14:35

