Tombeur de Casper Ruud en trois sets à Tokyo, Carlos Alcaraz s’est qualifié pour sa neuvième finale d’affilée.
Sur les traces du Big 3, l’Espagnol égale dans le domaine son compatriote Rafael Nadal mais a encore du chemin à parcourir pour égaler le record de Novak Djokovic et Roger Federer (17 finales consécutives).
Más finales consecutivas desde 1990. 🔝— ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 29, 2025
1️⃣7️⃣ Novak Djokovic
1️⃣7️⃣ Roger Federer
9️⃣ Rafael Nadal
9️⃣ CARLOS ALCARAZ pic.twitter.com/7475wiqzFX
En finale de l’ATP 500 japonais, où il visera un 24e titre en carrière à seulement 22 ans, Alcaraz affrontera Taylor Fritz.
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 14:35