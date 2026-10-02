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À peine retraité, Nishikori divague : « Je ne sais pas si je devrais dire ça. Mais si je pouvais changer une règle du tennis, je dirais que les joueurs mesu­rant moins d’1,80 m devraient être auto­risés à effec­tuer leur service en avan­çant de deux ou trois pas »

Par
Thomas S
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D’ordinaire si mesuré dans ses propos, Kei Nishikori a décidé de se lâcher un peu, quelques minutes seule­ment après l’of­fi­cia­li­sa­tion de sa retraite suite à sa défaite contre Frances Tiafoe au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo, chez lui, au Japon.

Dans sa langue natale, l’an­cien 4e joueur mondial a été invité à dési­gner la règle qu’il chan­ge­rait dans le tennis actuel. Et sa réponse va surprendre, et faire sourire…

« Je ne sais pas si je devrais dire ça… Mais si je pouvais changer une règle du tennis, je dirais que les joueurs mesu­rant moins de 180 cm devraient être auto­risés à effec­tuer leur service en avan­çant de deux ou trois pas, puis à revenir à la ligne de fond à l’aide, je ne sais pas, de tech­no­lo­gies actuelles, comme l’IA », a déclaré Nishikori qui, rappelons‐le, mesure 1,80m.

Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 10:57

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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