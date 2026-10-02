D’ordinaire si mesuré dans ses propos, Kei Nishikori a décidé de se lâcher un peu, quelques minutes seulement après l’officialisation de sa retraite suite à sa défaite contre Frances Tiafoe au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo, chez lui, au Japon.
Dans sa langue natale, l’ancien 4e joueur mondial a été invité à désigner la règle qu’il changerait dans le tennis actuel. Et sa réponse va surprendre, et faire sourire…
Very last part of very final press conference of Kei😂— 井蛙堂 (@seiadoumogera) October 2, 2026
« Idk I should say this… if I can change a tennis rule, players under 180 cm should be allowed to hit serves from 2, 3 steps forward then go back to the baseline with the help of, I don’t know, current machinery, like, AI. pic.twitter.com/WnTRPLGpu7
« Je ne sais pas si je devrais dire ça… Mais si je pouvais changer une règle du tennis, je dirais que les joueurs mesurant moins de 180 cm devraient être autorisés à effectuer leur service en avançant de deux ou trois pas, puis à revenir à la ligne de fond à l’aide, je ne sais pas, de technologies actuelles, comme l’IA », a déclaré Nishikori qui, rappelons‐le, mesure 1,80m.
Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 10:57