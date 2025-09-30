Il est rare de voir Carlos Alcaraz perdre son calme sur un court de tennis. C’est pourtant ce qui s’est produit lors du premier set de la finale de l’ATP 500 de Tokyo, où il affronte Taylor Fritz, vainqueur de leur dernier duel il y a dix jours en Laver Cup.
Averti pour dépassement de temps entre deux points, le numéro 1 mondial a profité du changement de côté pour exprimer sa frustration auprès de l’arbitre.
Alcaraz, al juez de silla, muy enfadado por el warning recibido.— José Morón (@jmgmoron) September 30, 2025
“¿Tú ves normal que yo acabe un punto en la red y no tenga tiempo ni de ir a por las pelotas y sacar ? Cómo se nota que no has jugado al tenis en tu vida”
😱😱😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/f0ejqL7Lk7
« Tu trouves ça normal que je finisse un point long au filet et qu’ensuite j’aie à peine le temps d’aller chercher les balles, sans temps pour me reposer ? Tu trouves ça normal ou pas ? Ok, tu n’as jamais joué au tennis de ta vie », a lancé l’Espagnol à Fergus Murphy.
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 12:01