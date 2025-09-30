AccueilATPATP - TokyoAlcaraz à l'arbitre lors de sa finale contre Fritz : "Tu n'as...
Alcaraz à l'ar­bitre lors de sa finale contre Fritz : « Tu n'as jamais joué au tennis de ta vie ! »

Il est rare de voir Carlos Alcaraz perdre son calme sur un court de tennis. C’est pour­tant ce qui s’est produit lors du premier set de la finale de l’ATP 500 de Tokyo, où il affronte Taylor Fritz, vain­queur de leur dernier duel il y a dix jours en Laver Cup.

Averti pour dépas­se­ment de temps entre deux points, le numéro 1 mondial a profité du chan­ge­ment de côté pour exprimer sa frus­tra­tion auprès de l’arbitre.

« Tu trouves ça normal que je finisse un point long au filet et qu’ensuite j’aie à peine le temps d’aller cher­cher les balles, sans temps pour me reposer ? Tu trouves ça normal ou pas ? Ok, tu n’as jamais joué au tennis de ta vie », a lancé l’Espagnol à Fergus Murphy.

