Victime d’une grosse alerte au niveau de la cheville lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo ce jeudi, Carlos Alcaraz s’est largement rassuré depuis.
Lors de l’interview sur le court après sa victoire contre l’Américain Brandon Nakashima (6−2, 6–4), l’Espagnol a répondu une question pour le moins originale sur la « domination » américaine dans le tableau.
Question : « Beaucoup de drapeaux américains dans la moitié inférieure du tableau. À quel point était‐il important de remporter une victoire espagnole dans la moitié supérieure ? »
Alcaraz : « C’est génial de passer, de jouer une autre demi‐finale. C’est spécial, car c’est la première fois que je joue au Japon, ici à Tokyo. Atteindre les demi‐finales lors de ma première participation, c’est formidable. J’essaie simplement d’empêcher les Américains d’aller plus loin. C’est génial de voir un drapeau espagnol dans le tableau (rires) »
Pour une place en finale, Alcaraz retrouvera Casper Ruud tandis que l’autre demi‐finale opposera deux joueurs Américains : Taylor Fritz et Jenson Brooksby.
Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 12:16