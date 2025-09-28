AccueilATPATP - TokyoAlcaraz, après sa qualification en demies : "J'essaie simplement d'empêcher les Américains...
ATP - Tokyo

Alcaraz, après sa quali­fi­ca­tion en demies : « J’essaie simple­ment d’empêcher les Américains d’aller plus loin »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

609

Victime d’une grosse alerte au niveau de la cheville lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo ce jeudi, Carlos Alcaraz s’est large­ment rassuré depuis. 

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre l’Américain Brandon Nakashima (6−2, 6–4), l’Espagnol a répondu une ques­tion pour le moins origi­nale sur la « domi­na­tion » améri­caine dans le tableau.

Question : « Beaucoup de drapeaux améri­cains dans la moitié infé­rieure du tableau. À quel point était‐il impor­tant de remporter une victoire espa­gnole dans la moitié supérieure ? »

Alcaraz : « C’est génial de passer, de jouer une autre demi‐finale. C’est spécial, car c’est la première fois que je joue au Japon, ici à Tokyo. Atteindre les demi‐finales lors de ma première parti­ci­pa­tion, c’est formi­dable. J’essaie simple­ment d’empêcher les Américains d’aller plus loin. C’est génial de voir un drapeau espa­gnol dans le tableau (rires) »

Pour une place en finale, Alcaraz retrou­vera Casper Ruud tandis que l’autre demi‐finale oppo­sera deux joueurs Américains : Taylor Fritz et Jenson Brooksby. 

Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 12:16

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Alcaraz se surprend lui‐même avec un coup irréel !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.