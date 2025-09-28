Victime d’une grosse alerte au niveau de la cheville lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo ce jeudi, Carlos Alcaraz s’est large­ment rassuré depuis.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre l’Américain Brandon Nakashima (6−2, 6–4), l’Espagnol a répondu une ques­tion pour le moins origi­nale sur la « domi­na­tion » améri­caine dans le tableau.

Question : « Beaucoup de drapeaux améri­cains dans la moitié infé­rieure du tableau. À quel point était‐il impor­tant de remporter une victoire espa­gnole dans la moitié supérieure ? »

Alcaraz : « C’est génial de passer, de jouer une autre demi‐finale. C’est spécial, car c’est la première fois que je joue au Japon, ici à Tokyo. Atteindre les demi‐finales lors de ma première parti­ci­pa­tion, c’est formi­dable. J’essaie simple­ment d’empêcher les Américains d’aller plus loin. C’est génial de voir un drapeau espa­gnol dans le tableau (rires) »

Alcaraz after beating Nakashima to reach Tokyo semi­fi­nals :



« A lot of red, white and blue American flags in the bottom half of the draw. How impor­tant was it to get a Spanish win in the top half?«



Carlos : « It's great to go through, to play another semi­final. It's special,…

Pour une place en finale, Alcaraz retrou­vera Casper Ruud tandis que l’autre demi‐finale oppo­sera deux joueurs Américains : Taylor Fritz et Jenson Brooksby.