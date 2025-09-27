Victime d’une grosse alerte au niveau de la cheville lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo ce jeudi, Carlos Alcaraz a bel et bien tenu son rang en huitièmes de finale.
Tombeur en deux sets du Belge Zizou Bergs (45e mondial), 6–4, 6–3, le numéro 1 mondial était rassuré après sa victoire.
« J’ai eu une journée et demie très importante pour récupérer. J’ai le meilleur physiothérapeute au monde (Juanjo Moreno). Il a fait un travail formidable sur ma cheville. J’ai joué presque normalement. J’ai parfois eu quelques inquiétudes, mais dans l’ensemble, j’ai fait un excellent match. »
Alcaraz.— José Morgado (@josemorgado) September 27, 2025
« I had a really important day and a half to recover. I have the best physio in the world (Juanjo Moreno). The work he has done with my ankle was great. I played almost normally. Sometimes I was worried, but in general I played a great match ». pic.twitter.com/Zo5mN8a7Lb
L’Espagnol affrontera Brandon Nakashima en quarts de finale.
Publié le samedi 27 septembre 2025 à 12:31