AccueilATPATP - TokyoAlcaraz, après sa victoire contre Bergs : "J'ai le meilleur physiothérapeute au...
ATP - Tokyo

Alcaraz, après sa victoire contre Bergs : « J’ai le meilleur physio­thé­ra­peute au monde. J’étais inquiet à certains moments mais j’ai joué presque normalement »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

94

Victime d’une grosse alerte au niveau de la cheville lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo ce jeudi, Carlos Alcaraz a bel et bien tenu son rang en huitièmes de finale.

Tombeur en deux sets du Belge Zizou Bergs (45e mondial), 6–4, 6–3, le numéro 1 mondial était rassuré après sa victoire. 

« J’ai eu une journée et demie très impor­tante pour récu­pérer. J’ai le meilleur physio­thé­ra­peute au monde (Juanjo Moreno). Il a fait un travail formi­dable sur ma cheville. J’ai joué presque norma­le­ment. J’ai parfois eu quelques inquié­tudes, mais dans l’en­semble, j’ai fait un excellent match. »

L’Espagnol affron­tera Brandon Nakashima en quarts de finale. 

Publié le samedi 27 septembre 2025 à 12:31

Article précédent
Sinner, tombeur du Français Atmane : « Il n’existe pas beau­coup de joueurs comme lui. Je me sentais un peu nerveux aujourd’hui »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.