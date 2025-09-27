Victime d’une grosse alerte au niveau de la cheville lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo ce jeudi, Carlos Alcaraz a bel et bien tenu son rang en huitièmes de finale.

Tombeur en deux sets du Belge Zizou Bergs (45e mondial), 6–4, 6–3, le numéro 1 mondial était rassuré après sa victoire.

« J’ai eu une journée et demie très impor­tante pour récu­pérer. J’ai le meilleur physio­thé­ra­peute au monde (Juanjo Moreno). Il a fait un travail formi­dable sur ma cheville. J’ai joué presque norma­le­ment. J’ai parfois eu quelques inquié­tudes, mais dans l’en­semble, j’ai fait un excellent match. »

L’Espagnol affron­tera Brandon Nakashima en quarts de finale.