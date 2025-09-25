S’il mène 10–5 dans ses face‐à‐face avec Jannik Sinner, en l’ayant battu 7 fois lors de leurs 8 dernières confron­ta­tions, Carlos Alcaraz reste méfiant. C’est ce qu’il a expliqué en confé­rence de presse à Tokyo, où il va affronter Sebastian Baez au premier tour.

« Je suis convaincu qu’il va changer certaines choses sur le plan tactique lors de notre prochain affron­te­ment. C’est ce que j’ai fait, j’ai essayé de devenir un meilleur joueur de tennis après avoir perdu contre lui à Wimbledon. J’attends de lui qu’il fasse la même chose. Il va changer des choses et je dois être prêt à affronter ces nouveautés. On verra ce qu’il a changé la prochaine fois qu’on s’af­fronte, je vais tenter de surmonter ça. Plus il devient fort, mieux c’est pour moi et pour le tennis. Mais on verra combien de fois on s’af­fronte dans à l’avenir et dans quelles circons­tances. Pour le moment, ça se passe super bien pour moi. »

Ce n’est pas cette semaine que l’Espagnol retrou­vera son rival italien puisque ce dernier parti­cipe à l’ATP 500 de Pékin.