S’il mène 10–5 dans ses face‐à‐face avec Jannik Sinner, en l’ayant battu 7 fois lors de leurs 8 dernières confrontations, Carlos Alcaraz reste méfiant. C’est ce qu’il a expliqué en conférence de presse à Tokyo, où il va affronter Sebastian Baez au premier tour.
« Je suis convaincu qu’il va changer certaines choses sur le plan tactique lors de notre prochain affrontement. C’est ce que j’ai fait, j’ai essayé de devenir un meilleur joueur de tennis après avoir perdu contre lui à Wimbledon. J’attends de lui qu’il fasse la même chose. Il va changer des choses et je dois être prêt à affronter ces nouveautés. On verra ce qu’il a changé la prochaine fois qu’on s’affronte, je vais tenter de surmonter ça. Plus il devient fort, mieux c’est pour moi et pour le tennis. Mais on verra combien de fois on s’affronte dans à l’avenir et dans quelles circonstances. Pour le moment, ça se passe super bien pour moi. »
Ce n’est pas cette semaine que l’Espagnol retrouvera son rival italien puisque ce dernier participe à l’ATP 500 de Pékin.
Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 09:08