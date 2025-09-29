AccueilATPATP - TokyoAlcaraz avant sa finale contre Fritz, qui l'a battu il y a...
ATP - Tokyo

Alcaraz avant sa finale contre Fritz, qui l’a battu il y a 10 jours : « Tout est diffé­rent depuis San Francisco… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

62

Dix jours après sa victoire contre Carlos Alcaraz lors de la Laver Cup à San Francisco, Taylor Fritz s’apprête à retrouver le numéro 1 mondial, cette fois en finale de l’ATP 500 de Tokyo.

Le joueur améri­cain avait alors battu l’Espagnol pour la première fois en quatre confron­ta­tions, s’imposant nette­ment (6−3, 6–2). Un succès offi­ciel comp­ta­bi­lisé par l’ATP, qui pour­rait bien lui donner un surplus de confiance avant ce nouveau duel. C’est du moins ce que recon­naît Alcaraz lui‐même.

« Je sais qu’il joue très bien ces derniers temps. Depuis ses victoires contre Zverev et moi à la Laver Cup, et ici dans ce tournoi, il se sent très bien et très à l’aise sur le court. Tout est diffé­rent depuis San Francisco… Mais c’est un nouveau défi pour moi et je suis impa­tient de le relever », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par l’ATP.

Publié le lundi 29 septembre 2025 à 19:15

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.