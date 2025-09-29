Dix jours après sa victoire contre Carlos Alcaraz lors de la Laver Cup à San Francisco, Taylor Fritz s’apprête à retrouver le numéro 1 mondial, cette fois en finale de l’ATP 500 de Tokyo.
Le joueur américain avait alors battu l’Espagnol pour la première fois en quatre confrontations, s’imposant nettement (6−3, 6–2). Un succès officiel comptabilisé par l’ATP, qui pourrait bien lui donner un surplus de confiance avant ce nouveau duel. C’est du moins ce que reconnaît Alcaraz lui‐même.
« Je sais qu’il joue très bien ces derniers temps. Depuis ses victoires contre Zverev et moi à la Laver Cup, et ici dans ce tournoi, il se sent très bien et très à l’aise sur le court. Tout est différent depuis San Francisco… Mais c’est un nouveau défi pour moi et je suis impatient de le relever », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par l’ATP.
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 19:15