Battu il y a dix jours par Taylor Fritz en Laver Cup (6−3, 6–2), après l’avoir dominé lors de leurs trois premières confron­ta­tions, Carlos Alcaraz retrouve déjà l’Américain en finale de l’ATP 500 de Tokyo ce mardi. Et il compte remettre les pendules à l’heure.

« Je vais essayer d’adapter les bons points d’au­jourd’hui et de corriger ce que j’ai moins bien fait à la Laver Cup. Il a beau­coup progressé et il est clair qu’il s’amé­liore de jour en jour. Nous sommes arrivés ensemble des États‐Unis, alors je me suis entraîné contre lui le premier jour, ce qui me donne de bonnes indi­ca­tions sur la façon d’aborder ce match », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.