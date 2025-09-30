Battu il y a dix jours par Taylor Fritz en Laver Cup (6−3, 6–2), après l’avoir dominé lors de leurs trois premières confrontations, Carlos Alcaraz retrouve déjà l’Américain en finale de l’ATP 500 de Tokyo ce mardi. Et il compte remettre les pendules à l’heure.
« Je vais essayer d’adapter les bons points d’aujourd’hui et de corriger ce que j’ai moins bien fait à la Laver Cup. Il a beaucoup progressé et il est clair qu’il s’améliore de jour en jour. Nous sommes arrivés ensemble des États‐Unis, alors je me suis entraîné contre lui le premier jour, ce qui me donne de bonnes indications sur la façon d’aborder ce match », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 08:05