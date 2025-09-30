AccueilATPATP - TokyoAlcaraz prépare sa revanche : "Nous sommes arrivés ensemble des États-Unis et...
ATP - Tokyo

Alcaraz prépare sa revanche : « Nous sommes arrivés ensemble des États‐Unis et je me suis entraîné contre lui le premier jour, ce qui me donne de bonnes indi­ca­tions sur la façon d’aborder cette finale »

Par Baptiste Mulatier

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 20: Taylor Fritz of Team World (R) greets Carlos Alcaraz of Team Europe following their match during day two of Laver Cup 2025 at Chase Center on September 20, 2025 in San Francisco, California. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images for Laver Cup)

Battu il y a dix jours par Taylor Fritz en Laver Cup (6−3, 6–2), après l’avoir dominé lors de leurs trois premières confron­ta­tions, Carlos Alcaraz retrouve déjà l’Américain en finale de l’ATP 500 de Tokyo ce mardi. Et il compte remettre les pendules à l’heure. 

« Je vais essayer d’adapter les bons points d’au­jourd’hui et de corriger ce que j’ai moins bien fait à la Laver Cup. Il a beau­coup progressé et il est clair qu’il s’amé­liore de jour en jour. Nous sommes arrivés ensemble des États‐Unis, alors je me suis entraîné contre lui le premier jour, ce qui me donne de bonnes indi­ca­tions sur la façon d’aborder ce match », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le mardi 30 septembre 2025 à 08:05

