Même si les organisateurs ont eu l’intelligence de le programmer le plus tard possible pour son prochain match, Carlos Alcaraz a été contraint de sécher son entrainement ce vendredi à Tokyo comme l’a signalé nos confrères de Marca.
MARCA reports that Alcaraz is still feeling some pain in his left ankle 24h after what happened yesterday in his match vs. Baez.— José Morgado (@josemorgado) September 26, 2025
He didn’t practice today and will decide tomorrow if he steps on the court vs. Bergs or not.
Match is last on tomorrow.https://t.co/CWr0EdUTWp
On le sait tous, une cheville peut sembler peu douloureuse quand elle est « chaude », elle le devient par la suite quand l’activité physique est stoppée.
Bien sûr qu’Alcaraz ne veut pas prendre de risque d’autant qu’un calendrier chargé l’attend avec Shanghaï, Paris, Turin et Bologne en Coupe Davis.
Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 12:51