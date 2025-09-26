Même si les orga­ni­sa­teurs ont eu l’in­tel­li­gence de le programmer le plus tard possible pour son prochain match, Carlos Alcaraz a été contraint de sécher son entrai­ne­ment ce vendredi à Tokyo comme l’a signalé nos confrères de Marca.

MARCA reports that Alcaraz is still feeling some pain in his left ankle 24h after what happened yesterday in his match vs. Baez.



He didn’t prac­tice today and will decide tomorrow if he steps on the court vs. Bergs or not.



Match is last on tomorrow.https://t.co/CWr0EdUTWp — José Morgado (@josemorgado) September 26, 2025

On le sait tous, une cheville peut sembler peu doulou­reuse quand elle est « chaude », elle le devient par la suite quand l’ac­ti­vité physique est stoppée.

Bien sûr qu’Alcaraz ne veut pas prendre de risque d’au­tant qu’un calen­drier chargé l’at­tend avec Shanghaï, Paris, Turin et Bologne en Coupe Davis.