Par Jean Muller

Même si les orga­ni­sa­teurs ont eu l’in­tel­li­gence de le programmer le plus tard possible pour son prochain match, Carlos Alcaraz a été contraint de sécher son entrai­ne­ment ce vendredi à Tokyo comme l’a signalé nos confrères de Marca.

On le sait tous, une cheville peut sembler peu doulou­reuse quand elle est « chaude », elle le devient par la suite quand l’ac­ti­vité physique est stoppée. 

Bien sûr qu’Alcaraz ne veut pas prendre de risque d’au­tant qu’un calen­drier chargé l’at­tend avec Shanghaï, Paris, Turin et Bologne en Coupe Davis.

Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 12:51

