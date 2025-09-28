Alors qu’on a craint le forfait pour Carlos Alcaraz, touché au niveau de la cheville lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo ce jeudi, le numéro 1 mondial s’est imposé en deux sets contre Zizou Bergs (45e mondial) en huitièmes de finale.

Dans des propos relayés par Eurosport Espagne, Alcaraz a expliqué avoir été inspiré par le Big 3.

« Je suis impres­sionné par l’at­ti­tude de Djokovic, Nadal et Federer, qui ont su élever leur niveau de jeu et gagner même dans des situa­tions diffi­ciles. J’aimerais mettre en pratique l’idée que les vrais cham­pions surmontent leurs problèmes », a déclaré l’Espagnol qui affron­tera Brandon Nakashima en quarts de finale ce dimanche.