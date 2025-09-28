AccueilATPATP - TokyoAlcaraz (touché au niveau de la cheville) : "Djokovic, Nadal et Federer...
ATP - Tokyo

Alcaraz (touché au niveau de la cheville) : « Djokovic, Nadal et Federer ont su élever leur niveau de jeu et gagner même dans des situa­tions diffi­ciles. J’aimerais mettre en pratique l’idée que les vrais cham­pions surmontent leurs problèmes »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

927

Alors qu’on a craint le forfait pour Carlos Alcaraz, touché au niveau de la cheville lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo ce jeudi, le numéro 1 mondial s’est imposé en deux sets contre Zizou Bergs (45e mondial) en huitièmes de finale.

Dans des propos relayés par Eurosport Espagne, Alcaraz a expliqué avoir été inspiré par le Big 3. 

« Je suis impres­sionné par l’at­ti­tude de Djokovic, Nadal et Federer, qui ont su élever leur niveau de jeu et gagner même dans des situa­tions diffi­ciles. J’aimerais mettre en pratique l’idée que les vrais cham­pions surmontent leurs problèmes », a déclaré l’Espagnol qui affron­tera Brandon Nakashima en quarts de finale ce dimanche. 

Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 08:42

Article précédent
Le Français Atmane à Sinner, qui l’a battu en huitièmes de finale : « Merci de m’avoir montré le chemin vers le plus haut niveau de notre sport »
Article suivant
Sinner : « Ce que nous nous sommes dit après le match contre Atmane, c’est que nous ne devons pas boule­verser mon iden­tité et le joueur que je suis. Je dois faire atten­tion à ne pas trop en faire »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.