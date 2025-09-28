Alors qu’on a craint le forfait pour Carlos Alcaraz, touché au niveau de la cheville lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo ce jeudi, le numéro 1 mondial s’est imposé en deux sets contre Zizou Bergs (45e mondial) en huitièmes de finale.
Dans des propos relayés par Eurosport Espagne, Alcaraz a expliqué avoir été inspiré par le Big 3.
« Je suis impressionné par l’attitude de Djokovic, Nadal et Federer, qui ont su élever leur niveau de jeu et gagner même dans des situations difficiles. J’aimerais mettre en pratique l’idée que les vrais champions surmontent leurs problèmes », a déclaré l’Espagnol qui affrontera Brandon Nakashima en quarts de finale ce dimanche.
