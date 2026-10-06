Carlos Alcaraz est bel et bien de retour.
Pour son deuxième tournoi depuis son retour sur le circuit après cinq mois d’absence suite à une blessure au poignet, l’Espagnol a conservé son titre sur l’ATP 500 de Tokyo après une finale d’une grande maîtrise face à Jiri Lehecka.
De passage en conférence de presse après le 27e trophée de sa carrière, l’actuel 3e joueur mondial a fait part de ses grandes ambitions pour la fin de saison, période où il arrive habituellement fatigué.
« Je pense que cette partie de la saison est celle qui m’a toujours posé le plus de difficultés, tant sur le plan technique que physique et mental. Je me sens toujours un peu fatigué. Cette année, tout s’est déroulé d’une manière un peu étrange pour moi, d’une manière différente. J’ai vraiment hâte d’y être. Je suis très motivé à l’idée de ce qui m’attend. Shanghai, Paris, les Finales, la Coupe Davis… ce sont des tournois que j’aimerais remporter un jour. Cette année, j’aborde la saison motivé et bien préparé, alors on verra bien. Ce sont des tournois très importants. »
Publié le mardi 6 octobre 2026 à 16:28