Carlos Alcaraz est bel et bien de retour.

Pour son deuxième tournoi depuis son retour sur le circuit après cinq mois d’ab­sence suite à une bles­sure au poignet, l’Espagnol a conservé son titre sur l’ATP 500 de Tokyo après une finale d’une grande maîtrise face à Jiri Lehecka.

De passage en confé­rence de presse après le 27e trophée de sa carrière, l’ac­tuel 3e joueur mondial a fait part de ses grandes ambi­tions pour la fin de saison, période où il arrive habi­tuel­le­ment fatigué.

« Je pense que cette partie de la saison est celle qui m’a toujours posé le plus de diffi­cultés, tant sur le plan tech­nique que physique et mental. Je me sens toujours un peu fatigué. Cette année, tout s’est déroulé d’une manière un peu étrange pour moi, d’une manière diffé­rente. J’ai vrai­ment hâte d’y être. Je suis très motivé à l’idée de ce qui m’attend. Shanghai, Paris, les Finales, la Coupe Davis… ce sont des tour­nois que j’aimerais remporter un jour. Cette année, j’aborde la saison motivé et bien préparé, alors on verra bien. Ce sont des tour­nois très importants. »