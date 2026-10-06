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Après son titre au Japon, Carlos Alcaraz annonce la couleur pour la fin de saison : « J’aimerais remporter tous ces tour­nois impor­tants. J’ai hâte d’y être »

Par
Thomas S
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Carlos Alcaraz est bel et bien de retour.

Pour son deuxième tournoi depuis son retour sur le circuit après cinq mois d’ab­sence suite à une bles­sure au poignet, l’Espagnol a conservé son titre sur l’ATP 500 de Tokyo après une finale d’une grande maîtrise face à Jiri Lehecka. 

De passage en confé­rence de presse après le 27e trophée de sa carrière, l’ac­tuel 3e joueur mondial a fait part de ses grandes ambi­tions pour la fin de saison, période où il arrive habi­tuel­le­ment fatigué. 

« Je pense que cette partie de la saison est celle qui m’a toujours posé le plus de diffi­cultés, tant sur le plan tech­nique que physique et mental. Je me sens toujours un peu fatigué. Cette année, tout s’est déroulé d’une manière un peu étrange pour moi, d’une manière diffé­rente. J’ai vrai­ment hâte d’y être. Je suis très motivé à l’idée de ce qui m’attend. Shanghai, Paris, les Finales, la Coupe Davis… ce sont des tour­nois que j’aimerais remporter un jour. Cette année, j’aborde la saison motivé et bien préparé, alors on verra bien. Ce sont des tour­nois très importants. »

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 16:28

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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