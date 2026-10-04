Après quatre victoires cette semaine sur l’ATP 500 de Tokyo, où il a dû passer par les qualifications en raison d’un retard à l’inscription, le numéro 1 français Arthur Fils (9e mondial) s’est incliné en quarts de finale contre le Monégasque Valentin Vacherot (18e mondial), au terme d’un gros combat de 2h22 de jeu : 7–5, 4–6, 6–4.
Aux commentaires du match sur Eurosport, l’ancien 10e joueur a souligné l’extrême indécision de la rencontre et la capacité de Vacherot à faire la différence dans les moments clés. Fils aura en effet mené 5–3 dans la première manche et 4–2 dans la troisième, deux sets qu’il a perdus.
« On aura eu deux joueurs qui se seront tenus tout au long de cette partie. Il n’y a aucun des deux joueurs qui arrivait à se détacher. Comme on le pressentait, ça allait se jouer à pas grand chose, à quelques points, à des petits détails. On peut souligner la qualité de la réaction de Valentin Vacherot, qui, dos au mur, a joué des coups compliqués, qu’il a réussis. Il a trouvé des solutions, avec une qualité de retour. Ça a été impressionnant par moment. Les deux joueurs ont joué à un très, très haut niveau. Est‐ce que si Arthur avait remporté la première manche, les choses auraient été différentes ? On ne peut pas savoir. Ça ne s’est joué à pas grand chose. »
Arthur Fils s’incline ! Le Français bute contre Valentin Vacherot, qui sort vainqueur de leur superbe duel en quart de finale à Tokyo (7−5, 4–6, 6–4) #HomeOfTennis https://t.co/FdLNBSJ25Q pic.twitter.com/vr5SLsb7T7— Eurosport France (@Eurosport_FR) October 4, 2026
Arthur Fils ne remportera pas de deuxième titre au Japon après 2024.
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 12:01