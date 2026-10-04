Après quatre victoires cette semaine sur l’ATP 500 de Tokyo, où il a dû passer par les quali­fi­ca­tions en raison d’un retard à l’ins­crip­tion, le numéro 1 fran­çais Arthur Fils (9e mondial) s’est incliné en quarts de finale contre le Monégasque Valentin Vacherot (18e mondial), au terme d’un gros combat de 2h22 de jeu : 7–5, 4–6, 6–4.

Aux commen­taires du match sur Eurosport, l’an­cien 10e joueur a souligné l’extrême indé­ci­sion de la rencontre et la capa­cité de Vacherot à faire la diffé­rence dans les moments clés. Fils aura en effet mené 5–3 dans la première manche et 4–2 dans la troi­sième, deux sets qu’il a perdus.

« On aura eu deux joueurs qui se seront tenus tout au long de cette partie. Il n’y a aucun des deux joueurs qui arri­vait à se déta­cher. Comme on le pres­sen­tait, ça allait se jouer à pas grand chose, à quelques points, à des petits détails. On peut souli­gner la qualité de la réac­tion de Valentin Vacherot, qui, dos au mur, a joué des coups compli­qués, qu’il a réussis. Il a trouvé des solu­tions, avec une qualité de retour. Ça a été impres­sion­nant par moment. Les deux joueurs ont joué à un très, très haut niveau. Est‐ce que si Arthur avait remporté la première manche, les choses auraient été diffé­rentes ? On ne peut pas savoir. Ça ne s’est joué à pas grand chose. »

Arthur Fils s’in­cline ! Le Français bute contre Valentin Vacherot, qui sort vain­queur de leur superbe duel en quart de finale à Tokyo (7−5, 4–6, 6–4) #HomeOfTennis https://t.co/FdLNBSJ25Q pic.twitter.com/vr5SLsb7T7 — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 4, 2026

Arthur Fils ne rempor­tera pas de deuxième titre au Japon après 2024.