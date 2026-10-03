Éliminé au premier tour de l’US Open, après avoir remporté à Cincinnati son premier titre en Masters 1000, Arthur Fils a repris sa marche en avant à Tokyo, où il a dû passer par les quali­fi­ca­tions en raison d’un retard à l’inscription.

Le Français a déjà remporté quatre victoire au Japon cette semaine, dont la dernière en date contre Frances Tiafoe (8e mondial) en huitièmes de finale (6−3, 7–5).

Interrogé par L’Equipe, l’an­cien top 10 Arnaud Clément a souligné l’une des prin­ci­pales forces du 9e mondial.

« Ça partait dans tous les sens, ça allait à un rythme fou et, c’est normal, Arthur a eu du mal à récu­pérer lui aussi, mais il avait plus de marge. J’aime beau­coup l’énergie qu’il dégage en perma­nence. Quand tu es en face, tu la ressens forcé­ment. C’est vrai­ment très incon­for­table pour ses adver­saires. Et c’est Tiafoe qui a craqué. »

En quarts de finale du tournoi qu’il a remporté en 2024, Arthur Fils affron­tera le Monégasque Valentin Vacherot, 18e mondial.