Éliminé au premier tour de l’US Open, après avoir remporté à Cincinnati son premier titre en Masters 1000, Arthur Fils a repris sa marche en avant à Tokyo, où il a dû passer par les qualifications en raison d’un retard à l’inscription.
Le Français a déjà remporté quatre victoire au Japon cette semaine, dont la dernière en date contre Frances Tiafoe (8e mondial) en huitièmes de finale (6−3, 7–5).
Interrogé par L’Equipe, l’ancien top 10 Arnaud Clément a souligné l’une des principales forces du 9e mondial.
« Ça partait dans tous les sens, ça allait à un rythme fou et, c’est normal, Arthur a eu du mal à récupérer lui aussi, mais il avait plus de marge. J’aime beaucoup l’énergie qu’il dégage en permanence. Quand tu es en face, tu la ressens forcément. C’est vraiment très inconfortable pour ses adversaires. Et c’est Tiafoe qui a craqué. »
En quarts de finale du tournoi qu’il a remporté en 2024, Arthur Fils affrontera le Monégasque Valentin Vacherot, 18e mondial.
Publié le samedi 3 octobre 2026 à 16:27