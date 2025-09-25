Présent le week‐end dernier à San Francisco pour disputer la Laver Cup, Carlos Alcaraz enchaîne déjà cette semaine avec l’ATP 500 de Tokyo. Mais le numéro 1 mondial s’est fait une grosse frayeur dès son entrée en lice : victime d’un mauvais appui lors du cinquième jeu de son premier tour face à Sebastian Baez, il est resté au sol quelques instants, suscitant l’inquiétude du public.
Aux commentaires sur Eurosport, l’ancien 10e mondial Arnaud Clément a profité de l’incident pour pointer du doigt le calendrier très chargé de l’Espagnol, souvent critiqué pour sa participation à de nombreuses exhibitions (la Laver Cup n’est pas considéré comme telle par l’ATP).
« On va en reparler de la Laver Cup… Je suis désolé mais quand votre organisme est fatigué, on le sait que vous avez plus de chances de vous tordre la cheville, de subir une torsion musculaire. Votre corps est habitué à avoir plus de tonicité, de fraîcheur. Il y a des signes, et celui‐ci en fait partie. Votre corps vous dit qu’il n’est pas prêt, avec le décalage horaire et le manque d’hydratation par exemple. Même si toutes les précautions sont prises pour ces joueurs, à un moment ça ne suffit pas. »
Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 12:13