Présent le week‐end dernier à San Francisco pour disputer la Laver Cup, Carlos Alcaraz enchaîne déjà cette semaine avec l’ATP 500 de Tokyo. Mais le numéro 1 mondial s’est fait une grosse frayeur dès son entrée en lice : victime d’un mauvais appui lors du cinquième jeu de son premier tour face à Sebastian Baez, il est resté au sol quelques instants, susci­tant l’inquiétude du public.

Aux commen­taires sur Eurosport, l’ancien 10e mondial Arnaud Clément a profité de l’incident pour pointer du doigt le calen­drier très chargé de l’Espagnol, souvent critiqué pour sa parti­ci­pa­tion à de nombreuses exhi­bi­tions (la Laver Cup n’est pas consi­déré comme telle par l’ATP).

« On va en reparler de la Laver Cup… Je suis désolé mais quand votre orga­nisme est fatigué, on le sait que vous avez plus de chances de vous tordre la cheville, de subir une torsion muscu­laire. Votre corps est habitué à avoir plus de toni­cité, de fraî­cheur. Il y a des signes, et celui‐ci en fait partie. Votre corps vous dit qu’il n’est pas prêt, avec le déca­lage horaire et le manque d’hy­dra­ta­tion par exemple. Même si toutes les précau­tions sont prises pour ces joueurs, à un moment ça ne suffit pas. »