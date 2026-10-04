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Arthur Fils, après sa défaite contre Valentin Vacherot : « C’est ce qui m’a fait perdre le match »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il a mené 5–3 dans la première manche et 4–2 dans la troi­sième, le Français Arthur Fils (9e mondial) s’est fina­le­ment incliné en trois sets contre Valentin Vacherot (18e mondial) en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo (7−5, 4–6, 6–4, en 2h22 de jeu). 

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite, le numéro 1 fran­çais avait déjà trouvé l’explication.

« Ça s’est joué à quelques points seule­ment. À certains moments, j’au­rais pu conclure les sets plus faci­le­ment, mais je l’ai laissé revenir. Il a très bien servi, et moi pas suffi­sam­ment bien aujourd’hui. C’est ce qui a fait la diffé­rence à la fin et ce qui m’a fait perdre le match (…) C’est vrai que ça a été un peu la même chose dans le premier et dans le troi­sième set. J’avais un break d’avance dans les deux, mais je n’ai pas bien géré les fins de set. C’est quelque chose qui m’ar­rive rare­ment, mais ça peut arriver. Maintenant, c’est à moi de bien travailler avec mon équipe pour que cela arrive de moins en moins souvent. »

Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 14:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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