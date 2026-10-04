Alors qu’il a mené 5–3 dans la première manche et 4–2 dans la troi­sième, le Français Arthur Fils (9e mondial) s’est fina­le­ment incliné en trois sets contre Valentin Vacherot (18e mondial) en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo (7−5, 4–6, 6–4, en 2h22 de jeu).

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite, le numéro 1 fran­çais avait déjà trouvé l’explication.

« Ça s’est joué à quelques points seule­ment. À certains moments, j’au­rais pu conclure les sets plus faci­le­ment, mais je l’ai laissé revenir. Il a très bien servi, et moi pas suffi­sam­ment bien aujourd’hui. C’est ce qui a fait la diffé­rence à la fin et ce qui m’a fait perdre le match (…) C’est vrai que ça a été un peu la même chose dans le premier et dans le troi­sième set. J’avais un break d’avance dans les deux, mais je n’ai pas bien géré les fins de set. C’est quelque chose qui m’ar­rive rare­ment, mais ça peut arriver. Maintenant, c’est à moi de bien travailler avec mon équipe pour que cela arrive de moins en moins souvent. »