Alors qu’il a mené 5–3 dans la première manche et 4–2 dans la troisième, le Français Arthur Fils (9e mondial) s’est finalement incliné en trois sets contre Valentin Vacherot (18e mondial) en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo (7−5, 4–6, 6–4, en 2h22 de jeu).
Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite, le numéro 1 français avait déjà trouvé l’explication.
« Ça s’est joué à quelques points seulement. À certains moments, j’aurais pu conclure les sets plus facilement, mais je l’ai laissé revenir. Il a très bien servi, et moi pas suffisamment bien aujourd’hui. C’est ce qui a fait la différence à la fin et ce qui m’a fait perdre le match (…) C’est vrai que ça a été un peu la même chose dans le premier et dans le troisième set. J’avais un break d’avance dans les deux, mais je n’ai pas bien géré les fins de set. C’est quelque chose qui m’arrive rarement, mais ça peut arriver. Maintenant, c’est à moi de bien travailler avec mon équipe pour que cela arrive de moins en moins souvent. »
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 14:35