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« Arthur Fils doit gagner ce match 50 fois. C’est une énorme victoire pour Valentin Vacherot », lâche Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il a mené 5–3 dans la première manche et 4–2 dans la troi­sième, le Français Arthur Fils (9e mondial) s’est fina­le­ment incliné en trois sets contre Valentin Vacherot (18e mondial) en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo (7−5, 4–6, 6–4, en 2h22 de jeu). 

En direct dans l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a réagi à la défaite du numéro 1 trico­lore, qui pour lui, aura de gros regrets. 

« Arthur Fils menait 4–2 dans le troi­sième set, un peu comme dans la première manche où il menait 5–3. On a l’im­pres­sion qu’il contrô­lait et tout d’un coup, Vacherot ne donne plus rien. Fils se préci­pite, force, n’y arrive pas. Vacherot a lui eu balle de 4–2 dans le deuxième set, en servant le feu. Fils avait réussi à revenir et on pensait qu’il était reparti… C’est une énorme victoire pour Vacherot. Et la décep­tion pour Arthur Fils… Il doit gagner ce match 50 fois ! »

Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 12:23

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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