Alors qu’il a mené 5–3 dans la première manche et 4–2 dans la troisième, le Français Arthur Fils (9e mondial) s’est finalement incliné en trois sets contre Valentin Vacherot (18e mondial) en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo (7−5, 4–6, 6–4, en 2h22 de jeu).
En direct dans l’émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste Benoît Maylin a réagi à la défaite du numéro 1 tricolore, qui pour lui, aura de gros regrets.
« Arthur Fils menait 4–2 dans le troisième set, un peu comme dans la première manche où il menait 5–3. On a l’impression qu’il contrôlait et tout d’un coup, Vacherot ne donne plus rien. Fils se précipite, force, n’y arrive pas. Vacherot a lui eu balle de 4–2 dans le deuxième set, en servant le feu. Fils avait réussi à revenir et on pensait qu’il était reparti… C’est une énorme victoire pour Vacherot. Et la déception pour Arthur Fils… Il doit gagner ce match 50 fois ! »
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 12:23