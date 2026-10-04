Alors qu’il a mené 5–3 dans la première manche et 4–2 dans la troi­sième, le Français Arthur Fils (9e mondial) s’est fina­le­ment incliné en trois sets contre Valentin Vacherot (18e mondial) en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo (7−5, 4–6, 6–4, en 2h22 de jeu).

En direct dans l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a réagi à la défaite du numéro 1 trico­lore, qui pour lui, aura de gros regrets.

« Arthur Fils menait 4–2 dans le troi­sième set, un peu comme dans la première manche où il menait 5–3. On a l’im­pres­sion qu’il contrô­lait et tout d’un coup, Vacherot ne donne plus rien. Fils se préci­pite, force, n’y arrive pas. Vacherot a lui eu balle de 4–2 dans le deuxième set, en servant le feu. Fils avait réussi à revenir et on pensait qu’il était reparti… C’est une énorme victoire pour Vacherot. Et la décep­tion pour Arthur Fils… Il doit gagner ce match 50 fois ! »