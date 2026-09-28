Hier, on appre­nait que l’on n’avait pas vu depuis 20 ans un joueur de tennis aussi bien classé que le numéro un fran­çais Arthur Fils parti­ciper aux quali­fi­ca­tions d’un tournoi ATP.

Le Français affron­tait ce matin le jeune joueur améri­cain Martin Damm, classé à la 106ᵉ place mondiale.

🚨 RETOUR GAGNANT POUR FILS 🇫🇷



Obligé de disputer les quali­fi­ca­tions après un problème admi­nis­tratif, Arthur Fils écarte Martin Damm et se qualifie pour le dernier tour à Tokyo.



Il affron­tera Lorenzo Sonego ou Kamil Majchrzak pour une place en grand tableau. pic.twitter.com/7C9X6pQLUK — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 28, 2026

Après un premier set d’adaptation, suite à son retour à la compé­ti­tion, perdu 6–2, Arthur Fils est bien revenu dans son match et s’impose par la suite 6–1, 6–1.

Un premier tour de chauffe qui permet à Fils de se retrouver en finale des quali­fi­ca­tions pour accéder au tableau prin­cipal du tournoi ATP 500 de Tokyo.

Il affron­tera le vain­queur du match entre Sonego et Majchrzak.

Pour rappel, Arthur Fils s’était imposé dans ce tournoi en 2024, après avoir notam­ment affronté son compa­triote Ugo Humbert.

Une victoire qui rassu­rera un petit peu le Français, qui atteint ce lundi la 9ᵉ place du clas­se­ment ATP, désor­mais son meilleur clas­se­ment en carrière.