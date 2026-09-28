Hier, on apprenait que l’on n’avait pas vu depuis 20 ans un joueur de tennis aussi bien classé que le numéro un français Arthur Fils participer aux qualifications d’un tournoi ATP.
Le Français affrontait ce matin le jeune joueur américain Martin Damm, classé à la 106ᵉ place mondiale.
Après un premier set d’adaptation, suite à son retour à la compétition, perdu 6–2, Arthur Fils est bien revenu dans son match et s’impose par la suite 6–1, 6–1.
Un premier tour de chauffe qui permet à Fils de se retrouver en finale des qualifications pour accéder au tableau principal du tournoi ATP 500 de Tokyo.
Il affrontera le vainqueur du match entre Sonego et Majchrzak.
Pour rappel, Arthur Fils s’était imposé dans ce tournoi en 2024, après avoir notamment affronté son compatriote Ugo Humbert.
Une victoire qui rassurera un petit peu le Français, qui atteint ce lundi la 9ᵉ place du classement ATP, désormais son meilleur classement en carrière.
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 08:35