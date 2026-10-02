Après sa sortie du tableau des quali­fi­ca­tions, Arthur Fils enchaîne.

En effet, le numéro un fran­çais avait dû passer par la case quali­fi­ca­tions à l’ATP 500 de Tokyo, à la suite d’une inscrip­tion trop tardive.

Après s’en être sorti lors de ses deux matchs, remportés en trois sets, il s’est ensuite imposé face à son compa­triote Lucas Van Assche.

Aujourd’hui, un autre client se trou­vait sur sa route, et pas des moindres : Frances Tiafoe, tout juste demi‐finaliste de l’US Open.

Les deux prota­go­nistes s’étaient affrontés plus tôt cet été, avec une victoire d’Arthur Fils en finale du Masters 1000 de Cincinnati.

Rebelote aujourd’hui, avec une pres­ta­tion très solide du 9e joueur mondial, qui finit par s’imposer en deux manches, 6–3, 7–5.

En inter­view d’après-match, Arthur est revenu sur sa perfor­mance et n’a pas manqué de louer l’échauffement de son coach, Goran Ivanisevic :

« Je suis ravi de mon service sous pres­sion, on connaît la qualité de Frances (Tiafoe) pour bien retourner. C’est très positif. J’ai très bien démarré. Dans le deuxième set, je savais qu’il allait mieux jouer, et moi, je suis resté concentré. Même si j’ai perdu ce long rallye à 5–5, j’ai vu que c’était diffi­cile pour lui derrière. On a joué en indoor à cause du temps et, dès que Goran (Ivanisevic) m’échauffe dans ces condi­tions, je ne perds jamais. Il me prépare bien. »

Arthur Fils retrou­vera en quart de finale le Monégasque Valentin pour une place en demi‐finales.