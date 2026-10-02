Après sa sortie du tableau des qualifications, Arthur Fils enchaîne.
En effet, le numéro un français avait dû passer par la case qualifications à l’ATP 500 de Tokyo, à la suite d’une inscription trop tardive.
Après s’en être sorti lors de ses deux matchs, remportés en trois sets, il s’est ensuite imposé face à son compatriote Lucas Van Assche.
Aujourd’hui, un autre client se trouvait sur sa route, et pas des moindres : Frances Tiafoe, tout juste demi‐finaliste de l’US Open.
Les deux protagonistes s’étaient affrontés plus tôt cet été, avec une victoire d’Arthur Fils en finale du Masters 1000 de Cincinnati.
Rebelote aujourd’hui, avec une prestation très solide du 9e joueur mondial, qui finit par s’imposer en deux manches, 6–3, 7–5.
En interview d’après-match, Arthur est revenu sur sa performance et n’a pas manqué de louer l’échauffement de son coach, Goran Ivanisevic :
« Je suis ravi de mon service sous pression, on connaît la qualité de Frances (Tiafoe) pour bien retourner. C’est très positif. J’ai très bien démarré. Dans le deuxième set, je savais qu’il allait mieux jouer, et moi, je suis resté concentré. Même si j’ai perdu ce long rallye à 5–5, j’ai vu que c’était difficile pour lui derrière. On a joué en indoor à cause du temps et, dès que Goran (Ivanisevic) m’échauffe dans ces conditions, je ne perds jamais. Il me prépare bien. »
Arthur Fils retrouvera en quart de finale le Monégasque Valentin pour une place en demi‐finales.
Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 14:10