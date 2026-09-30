En raison d’un problème administratif, Arthur Fils n’avait pas pu s’inscrire à temps pour le tableau principal de l’ATP 500 de Tokyo, qui se déroulera du 30 septembre au 7 octobre.
Le numéro 1 français a donc décidé de passer par les qualifications au Japon, où il s’en est extrait grâce à deux victoire en trois sets : d’abord contre le 103e joueur mondial, Martin Damm (2−6, 6–1, 6–1), puis contre le 71e joueur mondial, Kamil Majchrzak (6−2, 3–6, 6–1).
Devenu le premier joueur du top 10 depuis la création de l’ATP Tour à passer les qualifications d’un tournoi sur le circuit principal, le 9e joueur mondial est revenu au micro de l’ATP sur les circonstances de sa présence à Tokyo après sa victoire au premier tour contre Luca Van Assche (6−3, 6–2).
« On ne savait pas que j’allais jouer à Tokyo. C’était : ‘Oui, non, oui, non, on ne sait pas’. On a pris la décision après ma défaite à l’US Open, mais c’était six ou sept heures trop tard [pour respecter la date limite d’inscription]. Alors on s’est dit : ‘Bon, si on veut jouer, il faut passer par les qualifications’, et on s’est dit : ‘Allez, relevons ce défi’. Ce n’est pas facile, mais maintenant que je me suis qualifié, tout va bien. Je pense que ça a été l’un de mes défis les plus difficiles cette année, pour être honnête. On arrive en tant que nouveau joueur du Top 10 et on se retrouve à disputer les qualifications d’un tournoi 500, un tournoi que j’ai déjà remporté. J’étais donc très tendu, car d’une certaine manière, on ne peut pas se permettre de perdre. Quand j’ai affronté Martin, le premier set s’est déroulé très vite, en 20 minutes, sur le score de 6–2 en sa faveur. Je me suis dit : ‘Bon, je ne sais pas comment je vais m’en sortir, mais je dois trouver un moyen’. »
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 13:26