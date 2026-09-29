En raison d’un problème administratif, Arthur Fils n’a pas pu être inscrit à temps pour le tableau principal de l’ATP 500 de Tokyo, qui se déroulera du 30 septembre au 7 octobre.
Le numéro 1 français a donc décidé de passer par les qualifications au Japon, où il s’en est extrait grâce à deux victoire en trois sets : d’abord contre le 103e joueur mondial, Martin Damm (2−6, 6–1, 6–1), puis contre le 71e joueur mondial, Kamil Majchrzak (71e mondial).
Alors que jamais un joueur aussi bien classé n’avait joué les qualifications d’un tournoi ATP lors des vingt dernières saisons, le 9e joueur mondial est devenu le premier joueur du top 10 depuis la création de l’ATP Tour à passer les qualifications d’un tournoi sur le circuit principal.
📊 Arthur Fils 🇫🇷 est devenu le joueur le mieux classé depuis la création de l’ATP Tour (1990) à s’être extrait des qualifications d’un tournoi :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 29, 2026
🥇 N°9 : Arthur Fils (Tokyo 2026)
🥈 N°11 : Goran Ivanisevic (Manchester 1991)
🥉 N°14 : Richard Krajicek (Montreal 1995) pic.twitter.com/3DJG7Epx45
Une belle preuve d’humilité pour Arthur Fils qui affrontera au premier tour du tournoi japonais l’un de ces quatre joueurs : Taylor Fritz, Rafael Jodar, Tomas Martin Etcheverry ou Luca Van Assche.
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 09:31