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Arthur Fils signe une première histo­rique sur le circuit pour un joueur du top 10

Par
Baptiste Mulatier
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En raison d’un problème admi­nis­tratif, Arthur Fils n’a pas pu être inscrit à temps pour le tableau prin­cipal de l’ATP 500 de Tokyo, qui se dérou­lera du 30 septembre au 7 octobre. 

Le numéro 1 fran­çais a donc décidé de passer par les quali­fi­ca­tions au Japon, où il s’en est extrait grâce à deux victoire en trois sets : d’abord contre le 103e joueur mondial, Martin Damm (2−6, 6–1, 6–1), puis contre le 71e joueur mondial, Kamil Majchrzak (71e mondial). 

Alors que jamais un joueur aussi bien classé n’avait joué les quali­fi­ca­tions d’un tournoi ATP lors des vingt dernières saisons, le 9e joueur mondial est devenu le premier joueur du top 10 depuis la créa­tion de l’ATP Tour à passer les quali­fi­ca­tions d’un tournoi sur le circuit principal. 

Une belle preuve d’hu­mi­lité pour Arthur Fils qui affron­tera au premier tour du tournoi japo­nais l’un de ces quatre joueurs : Taylor Fritz, Rafael Jodar, Tomas Martin Etcheverry ou Luca Van Assche. 

Publié le mardi 29 septembre 2026 à 09:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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