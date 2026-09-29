En raison d’un problème admi­nis­tratif, Arthur Fils n’a pas pu être inscrit à temps pour le tableau prin­cipal de l’ATP 500 de Tokyo, qui se dérou­lera du 30 septembre au 7 octobre.

Le numéro 1 fran­çais a donc décidé de passer par les quali­fi­ca­tions au Japon, où il s’en est extrait grâce à deux victoire en trois sets : d’abord contre le 103e joueur mondial, Martin Damm (2−6, 6–1, 6–1), puis contre le 71e joueur mondial, Kamil Majchrzak (71e mondial).

Alors que jamais un joueur aussi bien classé n’avait joué les quali­fi­ca­tions d’un tournoi ATP lors des vingt dernières saisons, le 9e joueur mondial est devenu le premier joueur du top 10 depuis la créa­tion de l’ATP Tour à passer les quali­fi­ca­tions d’un tournoi sur le circuit principal.

📊 Arthur Fils 🇫🇷 est devenu le joueur le mieux classé depuis la créa­tion de l’ATP Tour (1990) à s’être extrait des quali­fi­ca­tions d’un tournoi :

🥇 N°9 : Arthur Fils (Tokyo 2026)

🥈 N°11 : Goran Ivanisevic (Manchester 1991)

🥉 N°14 : Richard Krajicek (Montreal 1995) pic.twitter.com/3DJG7Epx45 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 29, 2026

Une belle preuve d’hu­mi­lité pour Arthur Fils qui affron­tera au premier tour du tournoi japo­nais l’un de ces quatre joueurs : Taylor Fritz, Rafael Jodar, Tomas Martin Etcheverry ou Luca Van Assche.