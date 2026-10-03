Éliminé au premier tour de l’US Open, après avoir remporté à Cincinnati son premier titre en Masters 1000, Arthur Fils reprend sa marche en avant à Tokyo, où il a dû passer par les quali­fi­ca­tions en raison d’un retard à l’inscription.

Le Français a déjà remporté quatre victoire au Japon cette semaine, dont la dernière en date contre Frances Tiafoe (8e mondial) en huitièmes de finale (6−3, 7–5).

« Mon meilleur niveau de la saison, je ne pense pas, mais c’était un super match. Je suis très satis­fait de ma qualité de service dans les moments sous pres­sion », a réagi le 9e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

En quarts de finale du tournoi qu’il a remporté en 2024, Arthur Fils affron­tera le Monégasque Valentin Vacherot, 18e mondial.