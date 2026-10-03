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Arthur Fils sur sa victoire contre Frances Tiafoe en huitièmes de finale : « Mon meilleur niveau de la saison, je ne pense pas, mais c’était un super match »

Par
Baptiste Mulatier
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Éliminé au premier tour de l’US Open, après avoir remporté à Cincinnati son premier titre en Masters 1000, Arthur Fils reprend sa marche en avant à Tokyo, où il a dû passer par les quali­fi­ca­tions en raison d’un retard à l’inscription. 

Le Français a déjà remporté quatre victoire au Japon cette semaine, dont la dernière en date contre Frances Tiafoe (8e mondial) en huitièmes de finale (6−3, 7–5).

« Mon meilleur niveau de la saison, je ne pense pas, mais c’était un super match. Je suis très satis­fait de ma qualité de service dans les moments sous pres­sion », a réagi le 9e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

En quarts de finale du tournoi qu’il a remporté en 2024, Arthur Fils affron­tera le Monégasque Valentin Vacherot, 18e mondial. 

Publié le samedi 3 octobre 2026 à 13:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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