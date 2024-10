Arthur Fils peut avoir le sourire.

En plus d’avoir décroché le troi­sième titre de sa carrière et son deuxième ATP 500, après une finale renver­sante face à Ugo Humbert ce mardi et un parcours assez excep­tionnel, le Tricolore de 20 ans va en plus de cela rece­voir une très belle somme d’argent.

En effet, grâce à ce succès, il va encaisser plus de 340 000 dollars, soit environ 307 000 euros.

340 000$ bien mérités après un tel tournoi. pic.twitter.com/cLdAYCDoWL — Tennis Legend (@TennisLegende) October 1, 2024

De quoi appré­hender avec une certaine tran­quillité les prochaines fins de mois.