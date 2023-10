Ce lundi au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo contre Aleksandar Vukic (54e), Felix Auger‐Aliassime a enre­gistré sa troi­sième victoire seule­ment sur le circuit prin­cipal depuis… début avril !

Une éclaircie pour le Canadien dans une période très compliquée.

« C’est un grand soula­ge­ment car y a eu des moments diffi­ciles ces derniers temps où je me deman­dais quoi faire. Je dois conti­nuer à m’en­traîner et à croire en moi, en espé­rant que mon niveau reviendra. Je suis heureux d’avoir remporté la victoire aujourd’hui. C’est un point positif », a déclaré FAA, toujours 17e, lors de l’in­ter­view sur le court.

