Felix Auger‐Aliassime jouait gros à l’oc­ca­sion du premier tour de l’ATP 500 de Tokyo. Et il a enfin retrouvé le sourire grâce à une victoire contre le 54e mondial, Aleksandar Vukic : 7–6(3), 6–7(2), 6–2, en 2h54 de jeu.

Le Canadien, qui travers depuis plusieurs mois une période très compli­quée, remporte sa première victoire sur le circuit prin­cipal depuis son succès contre Matteo Berrettini à Cincinnati, le 14 août dernier, et sa deuxième victoire ATP seule­ment en quatre mois et demi.

Il n’a pas tremblé après la perte du deuxième set en repre­nant vite le contrôle du match pour fina­le­ment s’imposer.

Une (petite) éclaircie dans le ciel d’Auger Aliassime.



Pour la troi­sième fois depuis début avril, le Canadien a remporté un match sur le circuit prin­cipal :

✅ Lyon vs Pablo Llamas Ruiz (N°240)

✅ Cincinnati vs Matteo Berrettini (N°38)

✅ Tokyo vs Aleksandar Vukic (N°54) pic.twitter.com/gKoLW7yNam