Alors qu’il a mené 5–3 dans la première manche et 4–2 dans la troisième, le Français Arthur Fils (9e mondial) s’est finalement incliné en trois sets contre Valentin Vacherot (18e mondial) en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo (7−5, 4–6, 6–4, en 2h22 de jeu).
Malgré cette défaite après avoir pourtant eu les cartes en main, le numéro 1 français n’a pas cherché d’excuse. Interrogé par L’Equipe sur le poids que pouvait représenter son statut de membre du Top 10 et la course au Masters, Fils a balayé l’idée d’une quelconque pression :
Le fait d’être top 10 pour la première fois et d’être engagé dans une course très serrée pour les ATP Finals, est‐ce que ça pèse un peu mentalement ?
Non. Il me reste encore dix ans sur le circuit ! Donc ça va, ce n’est pas la pression. Il reste encore tellement de choses à accomplir. Là, il y a encore beaucoup de points à prendre, tout reste à jouer.
Publié le lundi 5 octobre 2026 à 09:38