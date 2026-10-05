Accueil ATP ATP - Tokyo

Battu par Valentin Vacherot, Arthur Fils met les choses au clair : « Il me reste encore dix ans sur le circuit ! Donc ça va, ce n’est pas la pression »

Par
Baptiste Mulatier
-
83

Alors qu’il a mené 5–3 dans la première manche et 4–2 dans la troi­sième, le Français Arthur Fils (9e mondial) s’est fina­le­ment incliné en trois sets contre Valentin Vacherot (18e mondial) en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo (7−5, 4–6, 6–4, en 2h22 de jeu). 

Malgré cette défaite après avoir pour­tant eu les cartes en main, le numéro 1 fran­çais n’a pas cherché d’excuse. Interrogé par L’Equipe sur le poids que pouvait repré­senter son statut de membre du Top 10 et la course au Masters, Fils a balayé l’idée d’une quel­conque pression :

Le fait d’être top 10 pour la première fois et d’être engagé dans une course très serrée pour les ATP Finals, est‐ce que ça pèse un peu menta­le­ment ?
Non. Il me reste encore dix ans sur le circuit ! Donc ça va, ce n’est pas la pres­sion. Il reste encore telle­ment de choses à accom­plir. Là, il y a encore beau­coup de points à prendre, tout reste à jouer.

Publié le lundi 5 octobre 2026 à 09:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥