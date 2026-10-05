Alors qu’il a mené 5–3 dans la première manche et 4–2 dans la troi­sième, le Français Arthur Fils (9e mondial) s’est fina­le­ment incliné en trois sets contre Valentin Vacherot (18e mondial) en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo (7−5, 4–6, 6–4, en 2h22 de jeu).

Malgré cette défaite après avoir pour­tant eu les cartes en main, le numéro 1 fran­çais n’a pas cherché d’excuse. Interrogé par L’Equipe sur le poids que pouvait repré­senter son statut de membre du Top 10 et la course au Masters, Fils a balayé l’idée d’une quel­conque pression :

Le fait d’être top 10 pour la première fois et d’être engagé dans une course très serrée pour les ATP Finals, est‐ce que ça pèse un peu menta­le­ment ?

Non. Il me reste encore dix ans sur le circuit ! Donc ça va, ce n’est pas la pres­sion. Il reste encore telle­ment de choses à accom­plir. Là, il y a encore beau­coup de points à prendre, tout reste à jouer.