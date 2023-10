Quelques minutes après son premier titre sur le circuit prin­cipal, remporté ce dimanche sur l’ATP 500 de Tokyo, Ben Shelton, lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix, a tenu à remer­cier chaleu­reu­se­ment tous ceux qui l’ac­com­pagnent depuis le début de sa jeune carrière dont son papa, Bryan Shelton, ancien 55e joueur mondial.

« Je tiens à remer­cier mon équipe. Je me sens très chan­ceux que Dieu vous ait mis dans ma vie. Je me sens bénie. J’apprécie tout le travail que vous faites pour moi. Je sais que je ne suis pas le plus facile à gérer. J’apprécie vrai­ment tout ce que vous faites. Vous travaillez jour après jour, vous travaillez aussi dur que moi pour arriver au sommet. Merci pour ta persé­vé­rance, papa, et à tous ceux qui étaient dans ma box cette semaine. »