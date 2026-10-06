Absent pendant quatre mois et demi à cause d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz n’aura eu besoin que de deux tour­nois en simple (après l’US Open) pour remporter un nouveau titre.

Tombeur de Jiri Lehecka (7−6 [4], 6–4 en 1h37) en finale de l’ATP 500 de Tokyo, où il était déjà tenant du titre, l’Espagnol a délivré un très beau message à son équipe lors de la céré­monie de remise des prix.

The hard work pays off 🥹Carlos Alcaraz speaks after lifting his first title since February after months of battling injury. 💪#KinoshitaJOTennis https://t.co/HgDhSJNI3s — Tennis Channel (@TennisChannel) October 6, 2026

« Quel parcours depuis ma bles­sure ! Ça a été un processus long et lent, avec des hauts et des bas, des doutes, mais aussi de très bons moments. Mais le travail acharné qu’ils ont accompli pour moi, pour que je sois prêt, en bonne forme physique pour mon retour, et pour s’assurer que je ne rechute pas, a été incroyable. Je tiens simple­ment à vous remer­cier pour tout ce que vous avez fait, non seule­ment pendant cette période, mais depuis toujours, en me soute­nant et en mettant tout en œuvre pour que je m’améliore tant sur le cout qu’en dehors. Je me sens vrai­ment chan­ceux d’être entouré de vous. »