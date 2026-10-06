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Carlos Alcaraz à son équipe après son sacre : « Depuis ma bles­sure, le processus a été long et lent, avec des hauts et des bas, des doutes. Je me sens vrai­ment chan­ceux d’être entouré de vous »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent pendant quatre mois et demi à cause d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz n’aura eu besoin que de deux tour­nois en simple (après l’US Open) pour remporter un nouveau titre.

Tombeur de Jiri Lehecka (7−6 [4], 6–4 en 1h37) en finale de l’ATP 500 de Tokyo, où il était déjà tenant du titre, l’Espagnol a délivré un très beau message à son équipe lors de la céré­monie de remise des prix.

« Quel parcours depuis ma bles­sure ! Ça a été un processus long et lent, avec des hauts et des bas, des doutes, mais aussi de très bons moments. Mais le travail acharné qu’ils ont accompli pour moi, pour que je sois prêt, en bonne forme physique pour mon retour, et pour s’assurer que je ne rechute pas, a été incroyable. Je tiens simple­ment à vous remer­cier pour tout ce que vous avez fait, non seule­ment pendant cette période, mais depuis toujours, en me soute­nant et en mettant tout en œuvre pour que je m’améliore tant sur le cout qu’en dehors. Je me sens vrai­ment chan­ceux d’être entouré de vous. »

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 13:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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