Carlos Alcaraz à son équipe pendant l’in­ter­rup­tion : « Je ressens une gêne. Dans certaines situa­tions, cela me fait mal »

Baptiste Mulatier

S’il est resté de longues secondes au sol après avoir été victime d’un mauvais appui lors du cinquième jeu de son premier tour à Tokyo face à Sebastian Baez, Carlos Alcaraz, strappé au‐dessus de la cheville gauche, a, pour l’heure, choisi de pour­suivre la rencontre.

Mais l’inquiétude grandit. Alors que la pluie est venue inter­rompre la partie, le numéro 1 mondial a fait part de ses doutes à son clan.

« Je ressens une gêne. Dans certaines situa­tions, non, mais dans d’autres, cela me fait mal », aurait confié l’Espagnol, selon le jour­na­liste Germán Abril.

Un abandon d’Alcaraz n’est pas à exclure…

Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 12:34

