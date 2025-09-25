S’il est resté de longues secondes au sol après avoir été victime d’un mauvais appui lors du cinquième jeu de son premier tour à Tokyo face à Sebastian Baez, Carlos Alcaraz, strappé au‐dessus de la cheville gauche, a, pour l’heure, choisi de poursuivre la rencontre.
Mais l’inquiétude grandit. Alors que la pluie est venue interrompre la partie, le numéro 1 mondial a fait part de ses doutes à son clan.
« Je ressens une gêne. Dans certaines situations, non, mais dans d’autres, cela me fait mal », aurait confié l’Espagnol, selon le journaliste Germán Abril.
Un abandon d’Alcaraz n’est pas à exclure…
