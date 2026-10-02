La révérence de Kei Nishikori a sonné.
En effet, la star nippone, qui a atteint le meilleur classement de sa carrière à la 4e place mondiale, a dit au revoir au sport de sa vie après sa défaite au premier tour chez lui, à Tokyo.
Il s’est incliné en deux manches face à Frances Tiafoe.
De nombreux joueurs lui ont rendu hommage et se sont exprimés sur l’admiration que le joueur japonais leur a inspirée tout au long de sa carrière.
Carlos Alcaraz, qui participe lui aussi à l’ATP 500 de Tokyo cette semaine, est également revenu sur l’un des coups qui l’a le plus impressionné chez Nishikori :
« Je pourrais regarder son revers toute la journée. C’est à quel point j’aime son revers. Sa trajectoire et sa qualité sont vraiment incroyables, au point où j’aimerais l’intégrer à mon propre jeu. C’est un coup incroyable que je pourrais regarder assis toute la journée. »
Difficile de ne pas être d’accord avec Carlos Alcaraz lorsque l’on sait que le revers de Kei était l’une de ses principales armes, lui permettant d’être un véritable métronome sur le circuit.
Il quitte le circuit ATP avec 12 titres à son palmarès, ainsi qu’une finale en Grand Chelem, à l’US Open 2014, où il s’était incliné face à Marin Cilic.
Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 15:50