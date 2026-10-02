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Carlos Alcaraz, après la fin de carrière de Kei Nishikori : « Il possède un coup incroyable que je pour­rais regarder en restant assis toute la journée »

Par
Henri Touchard
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La révé­rence de Kei Nishikori a sonné.

En effet, la star nippone, qui a atteint le meilleur clas­se­ment de sa carrière à la 4e place mondiale, a dit au revoir au sport de sa vie après sa défaite au premier tour chez lui, à Tokyo.

Il s’est incliné en deux manches face à Frances Tiafoe.

De nombreux joueurs lui ont rendu hommage et se sont exprimés sur l’admiration que le joueur japo­nais leur a inspirée tout au long de sa carrière.

Carlos Alcaraz, qui parti­cipe lui aussi à l’ATP 500 de Tokyo cette semaine, est égale­ment revenu sur l’un des coups qui l’a le plus impres­sionné chez Nishikori :

« Je pour­rais regarder son revers toute la journée. C’est à quel point j’aime son revers. Sa trajec­toire et sa qualité sont vrai­ment incroyables, au point où j’aimerais l’intégrer à mon propre jeu. C’est un coup incroyable que je pour­rais regarder assis toute la journée. »

Difficile de ne pas être d’accord avec Carlos Alcaraz lorsque l’on sait que le revers de Kei était l’une de ses prin­ci­pales armes, lui permet­tant d’être un véri­table métro­nome sur le circuit.

Il quitte le circuit ATP avec 12 titres à son palmarès, ainsi qu’une finale en Grand Chelem, à l’US Open 2014, où il s’était incliné face à Marin Cilic.

Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 15:50

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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