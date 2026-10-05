Malgré un gros trou d’air en fin de première manche, dans laquelle il menait 5–3 avant de perdre 4 jeux consé­cu­tifs, et même de commettre deux doubles fautes consé­cu­tives pour perdre le set, l’Espagnol s’est ressaisi pour renverser Jaume Munar en demi‐finales de l’ATP 500 de Tokyo : 5–7, 6–3, 6–1, en 2h33 de jeu.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, le septuple lauréat en Grand Chelem est revenu su cette séquence diffi­cile et visi­ble­ment inexplicable.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé dans le premier set. Pour être honnête, je ne sais vrai­ment pas. J’ai très bien commencé le match. Il y a eu des breaks, je servais pour remporter le set… Je ne sais pas ce qui s’est passé. On dirait que j’ai du mal dans tous les premiers sets, mais la façon dont j’arrive toujours à revenir dans le match me rend très, très heureux. Aujourd’hui, j’ai très bien commencé le match contre Jaume, qui est un adver­saire assez diffi­cile à affronter. Et je pense que ces condi­tions conve­naient très bien à son jeu. J’ai donc essayé de tenir le coup autant que possible jusqu’au 5–4 dans le premier set. Après ça, comme je l’ai dit, je ne sais pas ce qui s’est passé, mais je suis très content parce que dans le deuxième set, j’ai essayé de rester dans le coup, j’ai tenté de jouer quelques bons jeux au début. J’ai réussi deux breaks qui m’ont beau­coup aidé à gagner un peu de confiance et j’ai commencé à jouer de manière plus agres­sive. Je pense que je ne l’ai pas laissé entrer dans son style de jeu ; je ne lui ai pas permis, pour ainsi dire, de mener le match sur son terrain. J’ai essayé de le mettre sous pres­sion à chaque coup, à chaque balle, à chaque point, et je pense que c’était la clé du match. »

Alcaraz : « Bueno, no sé qué pasó en el primer set. En el primer set, en general, para ser sincero, no lo sé. Empecé muy bien el partido. Hubo breaks, estaba sacando para ganar el set… No sé qué pasó. Parece que estoy sufriendo en todos los primeros sets, pero la manera en la que consigo volver siempre al partido me hace estar muy, muy contento.Hoy empecé el partido real­mente bien contra Jaume, que es un jugador bastante difícil de enfrentar. Y creo que estas condi­ciones se adap­taban muy bien a su juego. Así que intenté aguantar todo lo que pude hasta el último 5–4. Después de eso, como he dicho, no sé qué pasó, pero estoy muy contento porque en el segundo set intenté mante­nerme ahí, traté de jugar algunos buenos juegos al prin­cipio.Conseguí un par de breaks que me ayudaron mucho a ganar un poco de confianza y empecé a jugar de manera más agre­siva. Creo que no le dejé entrar en su estilo de juego ; no le permití, por así decirlo, llevar el partido a su terreno. Intenté presio­narle en cada golpe, en cada bola, en cada punto, y creo que esa fue la clave del partido de hoy » — Germán R. Abril (@gerebit0) October 5, 2026

Tenant du titre au Japon, Carlos Alcaraz affron­tera Jiri Lehecka ou Valentin Vacherot en finale.