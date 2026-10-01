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Carlos Alcaraz, après sa victoire au premier tour : « C’est un peu frustrant »

Par
Baptiste Mulatier
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Pour sa troi­sième compé­ti­tion depuis son retour de bles­sure (après l’US Open et la Laver Cup), Carlos Alcaraz a battu Alex Michelsen au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo, où il est tenant du titre : 7–6(1), 4–6, 6–1, en 2h33 de jeu. 

Emmené dans la troi­sième manche par le 34e joueur mondial, l’Espagnol a déroulé dans le set décisif mais n’était pas plei­ne­ment satis­fait de sa perfor­mance après le match. Il a expliqué avoir eu du mal à s’adapter aux condi­tions de jeu. 

« Je n’ai pas pu m’entraîner à l’extérieur (à cause de la pluie) avant l’échauffement ce matin et je n’avais pas joué de points en exté­rieur depuis long­temps, donc c’était assez diffé­rent. C’était une sensa­tion diffé­rente. Je trouve que la balle semble plus grosse. Je pense que le court est certai­ne­ment un peu plus lent que les courts en indoor donc c’était un peu décon­cer­tant de devoir m’adapter à ça, d’adapter mon jeu. C’était un peu frus­trant de ne pas pouvoir jouer mon jeu, mon style, et de ne pas pouvoir être agressif… C’était assez diffi­cile, mais je suis vrai­ment content d’avoir accepté et compris comment je devais jouer, et d’avoir remporté la victoire au final. C’était vrai­ment impor­tant de ressentir cela en vue du prochain tour, de savoir ce que je dois faire pour les prochains matchs. »

En huitièmes de finale, le septuple lauréat en Grand Chelem affron­tera Matteo Arnaldi (37e mondial).

Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 13:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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