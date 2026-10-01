Pour sa troi­sième compé­ti­tion depuis son retour de bles­sure (après l’US Open et la Laver Cup), Carlos Alcaraz a battu Alex Michelsen au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo, où il est tenant du titre : 7–6(1), 4–6, 6–1, en 2h33 de jeu.

Emmené dans la troi­sième manche par le 34e joueur mondial, l’Espagnol a déroulé dans le set décisif mais n’était pas plei­ne­ment satis­fait de sa perfor­mance après le match. Il a expliqué avoir eu du mal à s’adapter aux condi­tions de jeu.

« Je n’ai pas pu m’entraîner à l’extérieur (à cause de la pluie) avant l’échauffement ce matin et je n’avais pas joué de points en exté­rieur depuis long­temps, donc c’était assez diffé­rent. C’était une sensa­tion diffé­rente. Je trouve que la balle semble plus grosse. Je pense que le court est certai­ne­ment un peu plus lent que les courts en indoor donc c’était un peu décon­cer­tant de devoir m’adapter à ça, d’adapter mon jeu. C’était un peu frus­trant de ne pas pouvoir jouer mon jeu, mon style, et de ne pas pouvoir être agressif… C’était assez diffi­cile, mais je suis vrai­ment content d’avoir accepté et compris comment je devais jouer, et d’avoir remporté la victoire au final. C’était vrai­ment impor­tant de ressentir cela en vue du prochain tour, de savoir ce que je dois faire pour les prochains matchs. »

En huitièmes de finale, le septuple lauréat en Grand Chelem affron­tera Matteo Arnaldi (37e mondial).