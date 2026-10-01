Pour sa troisième compétition depuis son retour de blessure (après l’US Open et la Laver Cup), Carlos Alcaraz a battu Alex Michelsen au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo, où il est tenant du titre : 7–6(1), 4–6, 6–1, en 2h33 de jeu.
Emmené dans la troisième manche par le 34e joueur mondial, l’Espagnol a déroulé dans le set décisif mais n’était pas pleinement satisfait de sa performance après le match. Il a expliqué avoir eu du mal à s’adapter aux conditions de jeu.
« Je n’ai pas pu m’entraîner à l’extérieur (à cause de la pluie) avant l’échauffement ce matin et je n’avais pas joué de points en extérieur depuis longtemps, donc c’était assez différent. C’était une sensation différente. Je trouve que la balle semble plus grosse. Je pense que le court est certainement un peu plus lent que les courts en indoor donc c’était un peu déconcertant de devoir m’adapter à ça, d’adapter mon jeu. C’était un peu frustrant de ne pas pouvoir jouer mon jeu, mon style, et de ne pas pouvoir être agressif… C’était assez difficile, mais je suis vraiment content d’avoir accepté et compris comment je devais jouer, et d’avoir remporté la victoire au final. C’était vraiment important de ressentir cela en vue du prochain tour, de savoir ce que je dois faire pour les prochains matchs. »
En huitièmes de finale, le septuple lauréat en Grand Chelem affrontera Matteo Arnaldi (37e mondial).
Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 13:05