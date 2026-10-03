Carlos Alcaraz semble être de retour en forme.

Malmené par Matteo Arnaldi dans le premier set, l’Espagnol a dû disputer un tie‐break et faire face à quatre balles de set avant de fina­le­ment l’emporter 8–6, après un point qui aura fait la diffé­rence à 6–6, avec une défense dont il a le secret.

Après un premier set très accroché, Carlos a fina­le­ment remporté la seconde manche 6–1, s’adjugeant ainsi la victoire.

Au micro lors de l’interview d’après-match, le natif de Murcie semble retenir le positif de cette victoire :

« Les joueurs qui m’affrontent savent qu’ils doivent augmenter leur niveau de jeu s’ils veulent gagner. C’est positif pour moi car cela montre à quel niveau je suis. Moi je dois être prêt pour affronter ces joueurs qui haussent leur niveau de jeu. Prêt quand il joue un tennis agressif, prêt à me battre et courir partout, à trouver des solu­tions. C’était très dur. Je pense qu’il jouait à un niveau incroyable. Il faisait énor­mé­ment de dégâts avec son coup droit et j’étais complè­te­ment hors de ma zone de confort à chaque fois que je frap­pais la balle. Je suis très content de l’avoir emporté. Évidemment, ça m’a permis de revenir sur le court pour aborder le deuxième set plus détendu, en pensant aux choses que je devais faire et qui m’avaient réussi du 6–2 au 8–6 dans le tie‐break. Je pense que tout s’est globa­le­ment bien passé. »