Il faut parfois savoir gagner sans briller, c’est certai­ne­ment ce que doit se dire Carlos Alcaraz après sa victoire ce lundi en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin face à Casper Ruud : 3–6, 6–3, 6–4, en 2h10 de jeu.

Bousculé par le Norvégien, impres­sion­nant par séquence, l’Espagnol s’est malgré tout qualifié pour sa 10e finale en 2025 et sa 9e d’af­filée. Une perfor­mance majuscule.

Interrogé sur le court à l’issue de la rencontre, le numéro 1 mondial a expliqué qu’il avait dû gérer sa frus­tra­tion après avoir manqué quatre balles de break dans le premier set.

« J’ai eu beau­coup d’opportunités dans le premier set, quatre balles de break. Tout se joue sur des détails. J’ai essayé d’être présent, de rester positif. Dans le premier set, j’étais en colère contre moi‐même, mais ensuite j’ai mieux joué. La clé était de rester positif », a déclaré celui qui sera opposé à Taylor Fritz pour un 24e trophée en carrière. Ce même Fritz qui vient tout juste de le battre sur la Laver Cup…