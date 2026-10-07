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Carlos Alcaraz : « Cela faisait très long­temps que je n’y étais pas parvenu »

Par
Baptiste Mulatier
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Revenu il y a un peu plus d’un mois de sa bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz a remporté à Tokyo son premier titre depuis sept mois et demi (Dubaï en février dernier). 

Après sa victoire en finale contre Jiri Lehecka (7−6, 6–4), l’Espagnol a expliqué ce que ce sacre repré­sente pour lui. 

« Je suis très heureux de pouvoir à nouveau brandir un trophée. Cela faisait long­temps que je n’y étais pas parvenu et, évidem­ment, c’est très spécial après ma bles­sure et mon retour. Remporter le titre dès le deuxième tournoi auquel je parti­cipe signifie énor­mé­ment pour moi. Ça a été une semaine vrai­ment diffi­cile, durant laquelle je n’ai pas trouvé mon meilleur tennis ni mon meilleur niveau, mais j’ai su trouver de bonnes solu­tions. Au final, je pense que c’est ça qui compte : jouer les points les plus impor­tants du mieux possible, et je pense y être parvenu cette semaine. En finale, j’ai disputé le meilleur match de la semaine, ou du moins celui où j’ai été le plus régu­lier au niveau de mon jeu. Je suis vrai­ment très heureux. »

Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 12:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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