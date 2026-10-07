Revenu il y a un peu plus d’un mois de sa bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz a remporté à Tokyo son premier titre depuis sept mois et demi (Dubaï en février dernier).

Après sa victoire en finale contre Jiri Lehecka (7−6, 6–4), l’Espagnol a expliqué ce que ce sacre repré­sente pour lui.

« Je suis très heureux de pouvoir à nouveau brandir un trophée. Cela faisait long­temps que je n’y étais pas parvenu et, évidem­ment, c’est très spécial après ma bles­sure et mon retour. Remporter le titre dès le deuxième tournoi auquel je parti­cipe signifie énor­mé­ment pour moi. Ça a été une semaine vrai­ment diffi­cile, durant laquelle je n’ai pas trouvé mon meilleur tennis ni mon meilleur niveau, mais j’ai su trouver de bonnes solu­tions. Au final, je pense que c’est ça qui compte : jouer les points les plus impor­tants du mieux possible, et je pense y être parvenu cette semaine. En finale, j’ai disputé le meilleur match de la semaine, ou du moins celui où j’ai été le plus régu­lier au niveau de mon jeu. Je suis vrai­ment très heureux. »