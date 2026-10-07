Revenu il y a un peu plus d’un mois de sa blessure au poignet droit, Carlos Alcaraz a remporté à Tokyo son premier titre depuis sept mois et demi (Dubaï en février dernier).
Après sa victoire en finale contre Jiri Lehecka (7−6, 6–4), l’Espagnol a expliqué ce que ce sacre représente pour lui.
« Je suis très heureux de pouvoir à nouveau brandir un trophée. Cela faisait longtemps que je n’y étais pas parvenu et, évidemment, c’est très spécial après ma blessure et mon retour. Remporter le titre dès le deuxième tournoi auquel je participe signifie énormément pour moi. Ça a été une semaine vraiment difficile, durant laquelle je n’ai pas trouvé mon meilleur tennis ni mon meilleur niveau, mais j’ai su trouver de bonnes solutions. Au final, je pense que c’est ça qui compte : jouer les points les plus importants du mieux possible, et je pense y être parvenu cette semaine. En finale, j’ai disputé le meilleur match de la semaine, ou du moins celui où j’ai été le plus régulier au niveau de mon jeu. Je suis vraiment très heureux. »
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 12:24