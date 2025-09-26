AccueilATPATP - TokyoCarlos Alcaraz, les nouvelles ne sont pas bonnes...
Victime d’une grosse alerte au niveau de la cheville lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo ce jeudi, Carlos Alcaraz pour­rait bien déclarer forfait avant son deuxième tour face à Zizou Bergs, à en croire les infor­ma­tions de nos confrères espa­gnols de Marca.

Le numéro 1 mondial, qui a annulé son entraî­ne­ment prévu ce vendredi, ressen­ti­rait toujours une douleur. 

Une mauvaise nouvelle pour l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi japo­nais, qui a d’ailleurs décidé de programmer son match en dernière rota­tion ce samedi afin de lui donner le maximum de temps de récupération. 

Mais avant une fin de saison impor­tante (Masters 1000 de Shanghai, Masters de Turin, Coupe Davis…), la tendance est au retrait.

Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 14:14

