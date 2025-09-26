Victime d’une grosse alerte au niveau de la cheville lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo ce jeudi, Carlos Alcaraz pourrait bien déclarer forfait avant son deuxième tour face à Zizou Bergs, à en croire les informations de nos confrères espagnols de Marca.
Le numéro 1 mondial, qui a annulé son entraînement prévu ce vendredi, ressentirait toujours une douleur.
Une mauvaise nouvelle pour l’organisation du tournoi japonais, qui a d’ailleurs décidé de programmer son match en dernière rotation ce samedi afin de lui donner le maximum de temps de récupération.
Mais avant une fin de saison importante (Masters 1000 de Shanghai, Masters de Turin, Coupe Davis…), la tendance est au retrait.
