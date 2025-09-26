Victime d’une grosse alerte au niveau de la cheville lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo ce jeudi, Carlos Alcaraz pour­rait bien déclarer forfait avant son deuxième tour face à Zizou Bergs, à en croire les infor­ma­tions de nos confrères espa­gnols de Marca.

Le numéro 1 mondial, qui a annulé son entraî­ne­ment prévu ce vendredi, ressen­ti­rait toujours une douleur.

Une mauvaise nouvelle pour l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi japo­nais, qui a d’ailleurs décidé de programmer son match en dernière rota­tion ce samedi afin de lui donner le maximum de temps de récupération.

Mais avant une fin de saison impor­tante (Masters 1000 de Shanghai, Masters de Turin, Coupe Davis…), la tendance est au retrait.