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Carlos Alcaraz monte au créneau : « Si on passe au meilleur des trois sets en Grand Chelem, je pense qu’on détruit l’hé­ri­tage de ces tournois »

Par
Baptiste Mulatier
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« Peut‐être qu’à l’avenir, nous ne joue­rons plus au meilleur des cinq sets tout au long du tournoi en Grand Chelem. Peut‐être que le système de comp­tage des points chan­gera », a récem­ment déclaré le nouveau direc­teur de l’Open d’Australie, Andrew Abdo, avant de se raviser en affir­mant que cet éven­tuel boule­ver­se­ment n’était pas d’actualité.

Cette décla­ra­tion a néan­moins fait beau­coup de bruit dans le monde du tennis, au point que Carlos Alcaraz a décidé de faire passer un message très fort en confé­rence de presse à Tokyo. 

« Les tour­nois du Grand Chelem se jouent au meilleur des cinq manches. Si on supprime ça pour passer au meilleur des trois, je pense qu’on détruit tout simple­ment l’héritage des tour­nois du Grand Chelem et qu’on tue les tour­nois du Grand Chelem. On joue au meilleur des cinq manches dans les tour­nois du Grand Chelem depuis le tout début. Je pense que c’est ce qui rend ces tour­nois diffé­rents et spéciaux. Je ne chan­ge­rais rien à cela. Pour moi, jouer au meilleur des cinq sets, ça me va. »

Merci Carlos !

Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 13:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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