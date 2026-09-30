« Peut‐être qu’à l’avenir, nous ne jouerons plus au meilleur des cinq sets tout au long du tournoi en Grand Chelem. Peut‐être que le système de comptage des points changera », a récemment déclaré le nouveau directeur de l’Open d’Australie, Andrew Abdo, avant de se raviser en affirmant que cet éventuel bouleversement n’était pas d’actualité.
Cette déclaration a néanmoins fait beaucoup de bruit dans le monde du tennis, au point que Carlos Alcaraz a décidé de faire passer un message très fort en conférence de presse à Tokyo.
« Les tournois du Grand Chelem se jouent au meilleur des cinq manches. Si on supprime ça pour passer au meilleur des trois, je pense qu’on détruit tout simplement l’héritage des tournois du Grand Chelem et qu’on tue les tournois du Grand Chelem. On joue au meilleur des cinq manches dans les tournois du Grand Chelem depuis le tout début. Je pense que c’est ce qui rend ces tournois différents et spéciaux. Je ne changerais rien à cela. Pour moi, jouer au meilleur des cinq sets, ça me va. »
🎙️ Carlos Alcaraz vuelve a disparar contra el calendario y defiende los Grand Slam :— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 30, 2026
« Si cambiamos y jugamos al mejor de tres sets, creo que acabamos con el legado de los Grand Slam »#kinoshitajotennis pic.twitter.com/gFNh4tYXLM
Merci Carlos !
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 13:50