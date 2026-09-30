« Peut‐être qu’à l’avenir, nous ne joue­rons plus au meilleur des cinq sets tout au long du tournoi en Grand Chelem. Peut‐être que le système de comp­tage des points chan­gera », a récem­ment déclaré le nouveau direc­teur de l’Open d’Australie, Andrew Abdo, avant de se raviser en affir­mant que cet éven­tuel boule­ver­se­ment n’était pas d’actualité.

Cette décla­ra­tion a néan­moins fait beau­coup de bruit dans le monde du tennis, au point que Carlos Alcaraz a décidé de faire passer un message très fort en confé­rence de presse à Tokyo.

« Les tour­nois du Grand Chelem se jouent au meilleur des cinq manches. Si on supprime ça pour passer au meilleur des trois, je pense qu’on détruit tout simple­ment l’héritage des tour­nois du Grand Chelem et qu’on tue les tour­nois du Grand Chelem. On joue au meilleur des cinq manches dans les tour­nois du Grand Chelem depuis le tout début. Je pense que c’est ce qui rend ces tour­nois diffé­rents et spéciaux. Je ne chan­ge­rais rien à cela. Pour moi, jouer au meilleur des cinq sets, ça me va. »

🎙️ Carlos Alcaraz vuelve a disparar contra el calen­dario y defiende los Grand Slam :



« Si cambiamos y jugamos al mejor de tres sets, creo que acabamos con el legado de los Grand Slam »#kino­shi­ta­jo­tennis pic.twitter.com/gFNh4tYXLM — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 30, 2026

Merci Carlos !