Carlos Alcaraz, plus confiant que jamais : « À chaque fois que j’entre sur le court, j’ai l’im­pres­sion de pouvoir tout faire. C’est proba­ble­ment le meilleur moment de ma carrière »

De passage en confé­rence de presse après sa démons­tra­tion face à Brandon Nakashima en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Tokyo, Carlos Alcaraz, auteur notam­ment d’un point excep­tionnel, a expliqué qu’il traver­sait actuel­le­ment le meilleur moment de sa carrière. De quoi faire un plus peur à ses adversaires. 

« C’est proba­ble­ment le meilleur moment de ma carrière. Je me sens vrai­ment bien sur le court ; à chaque fois que j’y entre, j’ai l’im­pres­sion de pouvoir tout faire. J’arrive à la fin de la saison avec une grande confiance, et ce genre de matchs, à ce niveau, m’aide beau­coup à la main­tenir. J’essaie simple­ment de me fixer des objec­tifs avant les matchs, avant les tour­nois, et j’es­saie de les atteindre. Je pense que cela m’aide beau­coup à jouer un excellent tennis et à rester concentré pendant le match. »

