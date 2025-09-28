De passage en conférence de presse après sa démonstration face à Brandon Nakashima en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Tokyo, Carlos Alcaraz, auteur notamment d’un point exceptionnel, a expliqué qu’il traversait actuellement le meilleur moment de sa carrière. De quoi faire un plus peur à ses adversaires.
« C’est probablement le meilleur moment de ma carrière. Je me sens vraiment bien sur le court ; à chaque fois que j’y entre, j’ai l’impression de pouvoir tout faire. J’arrive à la fin de la saison avec une grande confiance, et ce genre de matchs, à ce niveau, m’aide beaucoup à la maintenir. J’essaie simplement de me fixer des objectifs avant les matchs, avant les tournois, et j’essaie de les atteindre. Je pense que cela m’aide beaucoup à jouer un excellent tennis et à rester concentré pendant le match. »
Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 18:08