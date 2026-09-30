Particulièrement sollicité lors de son passage en conférence d’avant tournoi sur l’ATP 500 de Tokyo, Carlos Alcaraz a de nouveau été interrogé sur la cadence du calendrier, jugée infernale par bon nombre de joueurs dont lui‐même.
Et dans la foulée de sa mise au point sur le format des matchs en Grand Chelem, l’Espagnol a brièvement remis une couche sur un sujet important et récurrent ces derniers temps.
🎙️ Carlos Alcaraz vuelve a disparar contra el calendario y defiende los Grand Slam :— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 30, 2026
« Si cambiamos y jugamos al mejor de tres sets, creo que acabamos con el legado de los Grand Slam »#kinoshitajotennis pic.twitter.com/gFNh4tYXLM
« J’ai toujours dit que s’il y a bien une chose que je changerais définitivement actuellement, c’est le calendrier. Il faut jouer un peu moins et ne pas enchaîner autant de tournois semaine après semaine. Je changerais ça sans hésiter », a déclaré l’actuel 3e mondial, opposé ce jeudi matin à Alex Michelsen au premier tour du tournoi japonais.
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 18:33