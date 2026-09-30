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Carlos Alcaraz : « S’il y a bien une chose que je chan­ge­rais sans hésiter dans le tennis actuel, c’est cela »

Par
Thomas S
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Particulièrement solli­cité lors de son passage en confé­rence d’avant tournoi sur l’ATP 500 de Tokyo, Carlos Alcaraz a de nouveau été inter­rogé sur la cadence du calen­drier, jugée infer­nale par bon nombre de joueurs dont lui‐même.

Et dans la foulée de sa mise au point sur le format des matchs en Grand Chelem, l’Espagnol a briè­ve­ment remis une couche sur un sujet impor­tant et récur­rent ces derniers temps. 

« J’ai toujours dit que s’il y a bien une chose que je chan­ge­rais défi­ni­ti­ve­ment actuel­le­ment, c’est le calen­drier. Il faut jouer un peu moins et ne pas enchaîner autant de tour­nois semaine après semaine. Je chan­ge­rais ça sans hésiter », a déclaré l’ac­tuel 3e mondial, opposé ce jeudi matin à Alex Michelsen au premier tour du tournoi japonais. 

Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 18:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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