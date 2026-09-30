Particulièrement solli­cité lors de son passage en confé­rence d’avant tournoi sur l’ATP 500 de Tokyo, Carlos Alcaraz a de nouveau été inter­rogé sur la cadence du calen­drier, jugée infer­nale par bon nombre de joueurs dont lui‐même.

Et dans la foulée de sa mise au point sur le format des matchs en Grand Chelem, l’Espagnol a briè­ve­ment remis une couche sur un sujet impor­tant et récur­rent ces derniers temps.

🎙️ Carlos Alcaraz vuelve a disparar contra el calen­dario y defiende los Grand Slam :



« Si cambiamos y jugamos al mejor de tres sets, creo que acabamos con el legado de los Grand Slam »#kino­shi­ta­jo­tennis pic.twitter.com/gFNh4tYXLM — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 30, 2026

« J’ai toujours dit que s’il y a bien une chose que je chan­ge­rais défi­ni­ti­ve­ment actuel­le­ment, c’est le calen­drier. Il faut jouer un peu moins et ne pas enchaîner autant de tour­nois semaine après semaine. Je chan­ge­rais ça sans hésiter », a déclaré l’ac­tuel 3e mondial, opposé ce jeudi matin à Alex Michelsen au premier tour du tournoi japonais.