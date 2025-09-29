Dix jours après la victoire de Taylor Fritz contre Carlos Alcaraz lors de la Laver Cup à San Francisco, les deux hommes vont se retrouver en finale de l’ATP 500 de Tokyo.

L’ancien joueur fran­çais Arnaud Di Pasquale, consul­tant pour Europoort, estime que cette première victoire face à l’Espagnol (en quatre confron­ta­tions) va donner beau­coup de confiance à l’Américain.

« Il n’y a pas la même décep­tion après une défaite en Laver Cup que sur un tournoi ATP. Il y a une diffé­rence c’est certain. Ce que je dis juste, c’est que match était impor­tant pour Fritz. Gagner ce match contre Alcaraz lui a proba­ble­ment fait du bien. Il arrive peut‐être avec simple­ment la possi­bi­lité d’y croire vrai­ment. Quand on connait le niveau d’Alcaraz on peut avoir du mal à y croire vrai­ment. Là, Fritz va jouer sa carte à fond. Il va proba­ble­ment pouvoir bous­culer l’Espagnol qui a montré quelques moments de sauts de concen­tra­tion, même si son tennis est bien là quand il se remet la tête à l’endroit. C’est quand même assez dingue le spec­tacle qu’il nous donne. »