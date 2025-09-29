Dix jours après la victoire de Taylor Fritz contre Carlos Alcaraz lors de la Laver Cup à San Francisco, les deux hommes vont se retrouver en finale de l’ATP 500 de Tokyo.
L’ancien joueur français Arnaud Di Pasquale, consultant pour Europoort, estime que cette première victoire face à l’Espagnol (en quatre confrontations) va donner beaucoup de confiance à l’Américain.
« Il n’y a pas la même déception après une défaite en Laver Cup que sur un tournoi ATP. Il y a une différence c’est certain. Ce que je dis juste, c’est que match était important pour Fritz. Gagner ce match contre Alcaraz lui a probablement fait du bien. Il arrive peut‐être avec simplement la possibilité d’y croire vraiment. Quand on connait le niveau d’Alcaraz on peut avoir du mal à y croire vraiment. Là, Fritz va jouer sa carte à fond. Il va probablement pouvoir bousculer l’Espagnol qui a montré quelques moments de sauts de concentration, même si son tennis est bien là quand il se remet la tête à l’endroit. C’est quand même assez dingue le spectacle qu’il nous donne. »
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 16:10