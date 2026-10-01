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Fin de carrière pour Nishikori, battu au premier tour : « Il avait quelque chose de parti­cu­lier : on ne s’ennuyait jamais en le regar­dant jouer »

Par
Baptiste Mulatier
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La carrière de Kei Nishikori est offi­ciel­le­ment terminée. 

Le Japonais a été battu à domi­cile par Frances Tiafoe (6−4, 6–4), au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo, pour son ultime match en tant que joueur de tennis professionnel. 

Ancien 4e mondial et fina­liste de l’US Open en 2014, Nishikori aura marqué les esprits par son incroyable timing, sa vitesse d’exé­cu­tion et ses dépla­ce­ments excep­tion­nels. Des qualités qui lui ont valu l’ad­mi­ra­tion de nombreux obser­va­teurs, dont José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, qui lui a rendu un bel hommage.

« Certes, en termes de statis­tiques, Kei n’est peut‐être pas le plus proli­fique, mais il avait quelque chose de parti­cu­lier : on ne s’ennuyait jamais en le regar­dant jouer. Il se donnait à fond sur le court et était extrê­me­ment diffi­cile à battre. Il jouait à une vitesse fulgu­rante et courait de partout sur le court. Il a dû évoluer à l’époque la plus diffi­cile de l’histoire, et malgré tout, il a réalisé de superbes perfor­mances et affiché d’excellents résul­tats. L’un des meilleurs matchs que j’ai vus en direct de ma vie était l’un de ses matchs contre Ferrer, lors du tournoi de Madrid. Je ne l’oublierai jamais. »

Et à noter que Frances Tiafoe affron­tera Arthur Fils en huitièmes de finale. 

Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 09:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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