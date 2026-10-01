La carrière de Kei Nishikori est officiellement terminée.
Le Japonais a été battu à domicile par Frances Tiafoe (6−4, 6–4), au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo, pour son ultime match en tant que joueur de tennis professionnel.
Ancien 4e mondial et finaliste de l’US Open en 2014, Nishikori aura marqué les esprits par son incroyable timing, sa vitesse d’exécution et ses déplacements exceptionnels. Des qualités qui lui ont valu l’admiration de nombreux observateurs, dont José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, qui lui a rendu un bel hommage.
« Certes, en termes de statistiques, Kei n’est peut‐être pas le plus prolifique, mais il avait quelque chose de particulier : on ne s’ennuyait jamais en le regardant jouer. Il se donnait à fond sur le court et était extrêmement difficile à battre. Il jouait à une vitesse fulgurante et courait de partout sur le court. Il a dû évoluer à l’époque la plus difficile de l’histoire, et malgré tout, il a réalisé de superbes performances et affiché d’excellents résultats. L’un des meilleurs matchs que j’ai vus en direct de ma vie était l’un de ses matchs contre Ferrer, lors du tournoi de Madrid. Je ne l’oublierai jamais. »
Career high World No. 4️⃣— Tennis TV (@TennisTV) October 1, 2026
22 ATP Titles 🏆
US Open Finalist 🇺🇸
4 Times Masters 1000 Finalist 🥈
4 Nitto ATP Finals Appearances 👏
Highest Ranked Asian Men’s Player 🇯🇵
Arigato, Kei ❤️ pic.twitter.com/jNO81SemqO
Et à noter que Frances Tiafoe affrontera Arthur Fils en huitièmes de finale.
Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 09:18