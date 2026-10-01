La carrière de Kei Nishikori est offi­ciel­le­ment terminée.

Le Japonais a été battu à domi­cile par Frances Tiafoe (6−4, 6–4), au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo, pour son ultime match en tant que joueur de tennis professionnel.

Ancien 4e mondial et fina­liste de l’US Open en 2014, Nishikori aura marqué les esprits par son incroyable timing, sa vitesse d’exé­cu­tion et ses dépla­ce­ments excep­tion­nels. Des qualités qui lui ont valu l’ad­mi­ra­tion de nombreux obser­va­teurs, dont José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, qui lui a rendu un bel hommage.

« Certes, en termes de statis­tiques, Kei n’est peut‐être pas le plus proli­fique, mais il avait quelque chose de parti­cu­lier : on ne s’ennuyait jamais en le regar­dant jouer. Il se donnait à fond sur le court et était extrê­me­ment diffi­cile à battre. Il jouait à une vitesse fulgu­rante et courait de partout sur le court. Il a dû évoluer à l’époque la plus diffi­cile de l’histoire, et malgré tout, il a réalisé de superbes perfor­mances et affiché d’excellents résul­tats. L’un des meilleurs matchs que j’ai vus en direct de ma vie était l’un de ses matchs contre Ferrer, lors du tournoi de Madrid. Je ne l’oublierai jamais. »

Career high World No. 4️⃣

22 ATP Titles 🏆

US Open Finalist 🇺🇸

4 Times Masters 1000 Finalist 🥈

4 Nitto ATP Finals Appearances 👏

Highest Ranked Asian Men’s Player 🇯🇵



Arigato, Kei ❤️ pic.twitter.com/jNO81SemqO — Tennis TV (@TennisTV) October 1, 2026

Et à noter que Frances Tiafoe affron­tera Arthur Fils en huitièmes de finale.