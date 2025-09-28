AccueilATPATP - TokyoFritz : "Quand j'ai battu consécutivement Alcaraz et Zverev, c'était certes en...
ATP - Tokyo

Fritz : « Quand j’ai battu consé­cu­ti­ve­ment Alcaraz et Zverev, c’était certes en Laver Cup et pas en Grand Chelem, mais j’ai ressenti de la nervo­sité et de la pres­sion, et j’ai su les gérer »

Tombeur de Carlos Alcaraz et Alexander Zverev lors de la Laver Cup à San Francisco le week‐end dernier, Taylor Fritz est en grande confiance à Tokyo où il va affronter son compa­triote Jenson Brooksby pour une place en finale. 

« Depuis quelque temps, je me sens capable de battre les meilleurs si mon tennis fonc­tionne parfai­te­ment. Avoir battu Carlos et Sascha consé­cu­ti­ve­ment lors de la Laver Cup m’a donné un regain de confiance, cela m’a permis de réaliser que je pouvais y arriver. Évidemment, ces succès ne se sont pas produits dans un tournoi aussi impor­tant qu’un Grand Chelem, mais j’ai ressenti de la nervo­sité et de la pres­sion, et j’ai su les gérer. Mentalement, il est essen­tiel pour moi d’aborder un défi avec la conscience tran­quille de l’avoir déjà fait aupa­ra­vant, cela me faci­lite les choses », a déclaré le 5e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

