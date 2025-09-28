Tombeur de Carlos Alcaraz et Alexander Zverev lors de la Laver Cup à San Francisco le week‐end dernier, Taylor Fritz est en grande confiance à Tokyo où il va affronter son compatriote Jenson Brooksby pour une place en finale.
« Depuis quelque temps, je me sens capable de battre les meilleurs si mon tennis fonctionne parfaitement. Avoir battu Carlos et Sascha consécutivement lors de la Laver Cup m’a donné un regain de confiance, cela m’a permis de réaliser que je pouvais y arriver. Évidemment, ces succès ne se sont pas produits dans un tournoi aussi important qu’un Grand Chelem, mais j’ai ressenti de la nervosité et de la pression, et j’ai su les gérer. Mentalement, il est essentiel pour moi d’aborder un défi avec la conscience tranquille de l’avoir déjà fait auparavant, cela me facilite les choses », a déclaré le 5e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 11:29