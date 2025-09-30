Battu en finale de l’ATP 500 de Tokyo par Carlos Alcaraz, Taylor Fritz a profité de la cérémonie de remise des prix pour rendre hommage au numéro 1 mondial.
“He’s the best player in the world for a reason and he’s also a great guy.” 🫶— Tennis Channel (@TennisChannel) September 30, 2025
Taylor Fritz congratulates Carlos Alcaraz and reflects on a successful week in Tokyo.#kinoshitajotennis pic.twitter.com/TdzxhhEr9B
« Tout d’abord, je tiens à féliciter Carlos pour son tournoi. Il est le meilleur joueur au monde pour une bonne raison, et c’est aussi quelqu’un de formidable. Je suis heureux pour lui et pour tout le succès qu’il rencontre. »
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 13:14