Battu en finale de l’ATP 500 de Tokyo par Carlos Alcaraz, Taylor Fritz a profité de la céré­monie de remise des prix pour rendre hommage au numéro 1 mondial.

“He’s the best player in the world for a reason and he’s also a great guy.” 🫶



Taylor Fritz congra­tu­lates Carlos Alcaraz and reflects on a successful week in Tokyo.#kino­shi­ta­jo­tennis pic.twitter.com/TdzxhhEr9B — Tennis Channel (@TennisChannel) September 30, 2025

« Tout d’abord, je tiens à féli­citer Carlos pour son tournoi. Il est le meilleur joueur au monde pour une bonne raison, et c’est aussi quel­qu’un de formi­dable. Je suis heureux pour lui et pour tout le succès qu’il rencontre. »