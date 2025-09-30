AccueilATPATP - TokyoFritz sur Alcaraz lors de la cérémonie de remise des prix :...
ATP - Tokyo

Fritz sur Alcaraz lors de la céré­monie de remise des prix : « Il est le meilleur joueur au monde pour une raison, et c’est aussi quel­qu’un de formidable »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

814

Battu en finale de l’ATP 500 de Tokyo par Carlos Alcaraz, Taylor Fritz a profité de la céré­monie de remise des prix pour rendre hommage au numéro 1 mondial.

« Tout d’abord, je tiens à féli­citer Carlos pour son tournoi. Il est le meilleur joueur au monde pour une bonne raison, et c’est aussi quel­qu’un de formi­dable. Je suis heureux pour lui et pour tout le succès qu’il rencontre. »

Publié le mardi 30 septembre 2025 à 13:14

