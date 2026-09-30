Après Jannik Sinner, forfait à Pékin en raison de sa blessure au genou, c’est un autre joueur italien qui a été contraint de se retirer à Tokyo.
Alors qu’il devait affronter Arthur Fery, Lorenzo Musetti a en effet annoncé qu’il ne pourrait pas participer à l’ATP 500 japonais.
« Malheureusement, je ne pourrai pas participer aux Jeux de Tokyo cette année en raison d’une petite fracture au doigt annulaire droit que je me suis faite lors d’un entraînement de tennis. Je suis évidemment très déçu, d’autant plus que j’avais vraiment hâte de jouer devant mes fans japonais et de retrouver l’ambiance incroyable de Tokyo. Je vais tout faire ces prochains jours pour me remettre et être prêt à disputer le tournoi de Shanghai. Merci pour tout votre soutien et vos messages. J’espère vous revoir très bientôt. À bientôt, le Japon ! », a expliqué l’actuel 25e joueur mondial.
Un nouveau coup dur pour Lorenzo Musetti.
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 09:40