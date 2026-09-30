Après Jannik Sinner, forfait à Pékin en raison de sa bles­sure au genou, c’est un autre joueur italien qui a été contraint de se retirer à Tokyo.

Alors qu’il devait affronter Arthur Fery, Lorenzo Musetti a en effet annoncé qu’il ne pour­rait pas parti­ciper à l’ATP 500 japonais.

« Malheureusement, je ne pourrai pas parti­ciper aux Jeux de Tokyo cette année en raison d’une petite frac­ture au doigt annu­laire droit que je me suis faite lors d’un entraî­ne­ment de tennis. Je suis évidem­ment très déçu, d’autant plus que j’avais vrai­ment hâte de jouer devant mes fans japo­nais et de retrouver l’ambiance incroyable de Tokyo. Je vais tout faire ces prochains jours pour me remettre et être prêt à disputer le tournoi de Shanghai. Merci pour tout votre soutien et vos messages. J’espère vous revoir très bientôt. À bientôt, le Japon ! », a expliqué l’ac­tuel 25e joueur mondial.

Un nouveau coup dur pour Lorenzo Musetti.