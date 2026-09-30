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Gros forfait de dernière minute : « Je me suis fait une petite frac­ture au doigt à l’entraînement… »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Après Jannik Sinner, forfait à Pékin en raison de sa bles­sure au genou, c’est un autre joueur italien qui a été contraint de se retirer à Tokyo. 

Alors qu’il devait affronter Arthur Fery, Lorenzo Musetti a en effet annoncé qu’il ne pour­rait pas parti­ciper à l’ATP 500 japonais. 

« Malheureusement, je ne pourrai pas parti­ciper aux Jeux de Tokyo cette année en raison d’une petite frac­ture au doigt annu­laire droit que je me suis faite lors d’un entraî­ne­ment de tennis. Je suis évidem­ment très déçu, d’autant plus que j’avais vrai­ment hâte de jouer devant mes fans japo­nais et de retrouver l’ambiance incroyable de Tokyo. Je vais tout faire ces prochains jours pour me remettre et être prêt à disputer le tournoi de Shanghai. Merci pour tout votre soutien et vos messages. J’espère vous revoir très bientôt. À bientôt, le Japon ! », a expliqué l’ac­tuel 25e joueur mondial.

Un nouveau coup dur pour Lorenzo Musetti.

Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 09:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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