AccueilATPATP - TokyoHolger Rune, encore battu et toujours la même excuse : "Je ne...
ATP - Tokyo

Holger Rune, encore battu et toujours la même excuse : « Je ne me sentais pas très bien »

Thomas S
Par Thomas S

-

34

Décidément, ça commence à faire beau­coup pour Holger Rune.

Battu par Jenson Brooksby en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo ce dimanche, le Danois a une fois de plus expliqué qu’il n’avait pas pu défendre plei­ne­ment ses chances à cause d’un état de santé fragile.

Ce n’est pas la première fois cette saison que l’ac­tuel 11e joueur mondial invoque une telle excuse après une défaite. 

« Aujourd’hui, ça a été une journée diffi­cile sur le court. Je ne me sentais pas très bien, mais je suis restée dans le match et j’ai fait de mon mieux, car je ne voulais pas déce­voir mes incroyables fans ici à Tokyo. J’aime beau­coup venir au Japon. Découvrir votre culture, votre histoire et votre peuple est tout simple­ment incroyable, c’est une expé­rience telle­ment posi­tive que je reviens chaque année. Merci pour ce tournoi très bien orga­nisé et merci à tous mes super fans, à l’année prochaine ! »

Publié le lundi 29 septembre 2025 à 10:39

Article précédent
Sinner, vain­queur de Marozsan et qualifié en demi‐finales : « J’ai essayé de monter au filet mais on jouait telle­ment vite qu’il était parfois très diffi­cile de changer de rythme »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.