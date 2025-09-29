Décidément, ça commence à faire beau­coup pour Holger Rune.

Battu par Jenson Brooksby en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo ce dimanche, le Danois a une fois de plus expliqué qu’il n’avait pas pu défendre plei­ne­ment ses chances à cause d’un état de santé fragile.

Ce n’est pas la première fois cette saison que l’ac­tuel 11e joueur mondial invoque une telle excuse après une défaite.

« Aujourd’hui, ça a été une journée diffi­cile sur le court. Je ne me sentais pas très bien, mais je suis restée dans le match et j’ai fait de mon mieux, car je ne voulais pas déce­voir mes incroyables fans ici à Tokyo. J’aime beau­coup venir au Japon. Découvrir votre culture, votre histoire et votre peuple est tout simple­ment incroyable, c’est une expé­rience telle­ment posi­tive que je reviens chaque année. Merci pour ce tournoi très bien orga­nisé et merci à tous mes super fans, à l’année prochaine ! »