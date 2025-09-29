Décidément, ça commence à faire beaucoup pour Holger Rune.
Battu par Jenson Brooksby en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo ce dimanche, le Danois a une fois de plus expliqué qu’il n’avait pas pu défendre pleinement ses chances à cause d’un état de santé fragile.
Ce n’est pas la première fois cette saison que l’actuel 11e joueur mondial invoque une telle excuse après une défaite.
« Aujourd’hui, ça a été une journée difficile sur le court. Je ne me sentais pas très bien, mais je suis restée dans le match et j’ai fait de mon mieux, car je ne voulais pas décevoir mes incroyables fans ici à Tokyo. J’aime beaucoup venir au Japon. Découvrir votre culture, votre histoire et votre peuple est tout simplement incroyable, c’est une expérience tellement positive que je reviens chaque année. Merci pour ce tournoi très bien organisé et merci à tous mes super fans, à l’année prochaine ! »
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 10:39