Revenir d’une absence de 11 mois consécutive à une rupture totale du tendon d’Achille n’est pas un long fleuve tranquille.
S’il avait montré des signes très encourageants lors de son grand retour en Coupe Davis (deux victoires dont une face à Grigor Dimitrov), Holger Rune a subi un gros contrecoup ce jeudi, pour son premier match de l’année sur le circuit principal.
Sèchement battu par le Français, Kyrian Jacquet (86e), au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo (6−3, 6–1, en 55 minutes), le Danois a néanmoins donné des nouvelles rassurantes après la rencontre.
🙏🏼 body is good , but everything froze today . Tough. Step by step. See you soon and thank you for your support during less beautiful times also 🫶🏼 https://t.co/rbx37JDJtt— Holger Rune (@holgerrune2003) October 1, 2026
« Je me sens bien physiquement, mais tout s’est figé aujourd’hui. C’est dur. Pas à pas. À bientôt et merci pour votre soutien, même dans les moments moins agréables », a écrit l’actuel 189e mondial sur ses réseaux sociaux.
Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 14:14