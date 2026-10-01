Revenir d’une absence de 11 mois consé­cu­tive à une rupture totale du tendon d’Achille n’est pas un long fleuve tranquille.

S’il avait montré des signes très encou­ra­geants lors de son grand retour en Coupe Davis (deux victoires dont une face à Grigor Dimitrov), Holger Rune a subi un gros contre­coup ce jeudi, pour son premier match de l’année sur le circuit principal.

Sèchement battu par le Français, Kyrian Jacquet (86e), au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo (6−3, 6–1, en 55 minutes), le Danois a néan­moins donné des nouvelles rassu­rantes après la rencontre.

🙏🏼 body is good , but every­thing froze today . Tough. Step by step. See you soon and thank you for your support during less beau­tiful times also 🫶🏼 https://t.co/rbx37JDJtt — Holger Rune (@holgerrune2003) October 1, 2026

« Je me sens bien physi­que­ment, mais tout s’est figé aujourd’hui. C’est dur. Pas à pas. À bientôt et merci pour votre soutien, même dans les moments moins agréables », a écrit l’ac­tuel 189e mondial sur ses réseaux sociaux.