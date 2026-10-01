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Holger Rune, sèche­ment battu par un joueur fran­çais pour son grand retour sur le circuit : « Tout s’est figé aujourd’hui. C’est dur »

Par
Thomas S
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Tennis : Wimbledon 2024 -

Revenir d’une absence de 11 mois consé­cu­tive à une rupture totale du tendon d’Achille n’est pas un long fleuve tranquille.

S’il avait montré des signes très encou­ra­geants lors de son grand retour en Coupe Davis (deux victoires dont une face à Grigor Dimitrov), Holger Rune a subi un gros contre­coup ce jeudi, pour son premier match de l’année sur le circuit principal. 

Sèchement battu par le Français, Kyrian Jacquet (86e), au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo (6−3, 6–1, en 55 minutes), le Danois a néan­moins donné des nouvelles rassu­rantes après la rencontre. 

« Je me sens bien physi­que­ment, mais tout s’est figé aujourd’hui. C’est dur. Pas à pas. À bientôt et merci pour votre soutien, même dans les moments moins agréables », a écrit l’ac­tuel 189e mondial sur ses réseaux sociaux. 

Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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