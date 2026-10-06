Absent quatre mois et demi à cause de sa bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz réalise un retour impres­sion­nant. Quart de fina­liste à l’US Open, l’Espagnol a conservé son titre à Tokyo en s’imposant ce mardi en finale face à Jiri Lehecka (19e mondial), 7–6(4), 6–4.

Lors de la céré­monie de remise des prix de l’ATP 500 japo­nais, le Tchèque a tenu à saluer le retour de l’Espagnol, tout en féli­ci­tant son équipe pour le travail accompli.

« Première, ça a été un plaisir de jouer devant vous. Bravo Carlos, super semaine. Tu reviens et malheu­reu­se­ment, tu prouves que tu es déjà au niveau. Bravo à ton équipe égale­ment, qui a fait un super travail égale­ment. Je voudrais aussi remer­cier et féli­citer mon équipe, on a fait du très bon boulot cette semaine. Je suis désolé de ne pas avoir été capable d’aller au bout, mais j’ai retrouvé la finale face à l’un des meilleurs joueurs du monde. »