Absent quatre mois et demi à cause de sa blessure au poignet droit, Carlos Alcaraz réalise un retour impressionnant. Quart de finaliste à l’US Open, l’Espagnol a conservé son titre à Tokyo en s’imposant ce mardi en finale face à Jiri Lehecka (19e mondial), 7–6(4), 6–4.
Lors de la cérémonie de remise des prix de l’ATP 500 japonais, le Tchèque a tenu à saluer le retour de l’Espagnol, tout en félicitant son équipe pour le travail accompli.
« Première, ça a été un plaisir de jouer devant vous. Bravo Carlos, super semaine. Tu reviens et malheureusement, tu prouves que tu es déjà au niveau. Bravo à ton équipe également, qui a fait un super travail également. Je voudrais aussi remercier et féliciter mon équipe, on a fait du très bon boulot cette semaine. Je suis désolé de ne pas avoir été capable d’aller au bout, mais j’ai retrouvé la finale face à l’un des meilleurs joueurs du monde. »
Publié le mardi 6 octobre 2026 à 13:24