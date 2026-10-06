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Jiri Lehecka à Carlos Alcaraz, qui l’a battu en finale : « Tu reviens et malheu­reu­se­ment, tu prouves que tu es déjà au niveau »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent quatre mois et demi à cause de sa bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz réalise un retour impres­sion­nant. Quart de fina­liste à l’US Open, l’Espagnol a conservé son titre à Tokyo en s’imposant ce mardi en finale face à Jiri Lehecka (19e mondial), 7–6(4), 6–4.

Lors de la céré­monie de remise des prix de l’ATP 500 japo­nais, le Tchèque a tenu à saluer le retour de l’Espagnol, tout en féli­ci­tant son équipe pour le travail accompli. 

« Première, ça a été un plaisir de jouer devant vous. Bravo Carlos, super semaine. Tu reviens et malheu­reu­se­ment, tu prouves que tu es déjà au niveau. Bravo à ton équipe égale­ment, qui a fait un super travail égale­ment. Je voudrais aussi remer­cier et féli­citer mon équipe, on a fait du très bon boulot cette semaine. Je suis désolé de ne pas avoir été capable d’aller au bout, mais j’ai retrouvé la finale face à l’un des meilleurs joueurs du monde. »

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 13:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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