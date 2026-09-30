La fin approche pour Kei Nishikori.

L’ex‐4e mondial et fina­liste de l’US Open 2014 s’ap­prête à jouer le dernier tournoi de sa carrière au Japon, lors de l’ATP 500 de Tokyo.

« C’est très émou­vant. J’ai des senti­ments mitigés. Je suis impa­tient de jouer au Japon. Mais je sais aussi que c’est mon dernier moment. C’est donc un peu triste. Bien sûr, je veux jouer un bon tennis. Il y a une certaine pres­sion, mais c’est aussi passion­nant », a confié le joueur de 36 ans en confé­rence de presse.

Reste à savoir si Kei Nishikori pourra repousser sa retraite spor­tive de quelques heures ou jours supplé­men­taires en s’im­po­sant contre Frances Tiafoe, 8e mondial.