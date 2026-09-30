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Kei Nishikori, avant de disputer le dernier tournoi de sa carrière : « J’ai des senti­ments mitigés… »

Par
Baptiste Mulatier
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La fin approche pour Kei Nishikori. 

L’ex‐4e mondial et fina­liste de l’US Open 2014 s’ap­prête à jouer le dernier tournoi de sa carrière au Japon, lors de l’ATP 500 de Tokyo. 

« C’est très émou­vant. J’ai des senti­ments mitigés. Je suis impa­tient de jouer au Japon. Mais je sais aussi que c’est mon dernier moment. C’est donc un peu triste. Bien sûr, je veux jouer un bon tennis. Il y a une certaine pres­sion, mais c’est aussi passion­nant », a confié le joueur de 36 ans en confé­rence de presse. 

Reste à savoir si Kei Nishikori pourra repousser sa retraite spor­tive de quelques heures ou jours supplé­men­taires en s’im­po­sant contre Frances Tiafoe, 8e mondial. 

Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 10:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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