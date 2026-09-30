La fin approche pour Kei Nishikori.
L’ex‐4e mondial et finaliste de l’US Open 2014 s’apprête à jouer le dernier tournoi de sa carrière au Japon, lors de l’ATP 500 de Tokyo.
« C’est très émouvant. J’ai des sentiments mitigés. Je suis impatient de jouer au Japon. Mais je sais aussi que c’est mon dernier moment. C’est donc un peu triste. Bien sûr, je veux jouer un bon tennis. Il y a une certaine pression, mais c’est aussi passionnant », a confié le joueur de 36 ans en conférence de presse.
Reste à savoir si Kei Nishikori pourra repousser sa retraite sportive de quelques heures ou jours supplémentaires en s’imposant contre Frances Tiafoe, 8e mondial.
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 10:56